Preis-Check: So kannst du hunderte Euro bei Strom und Gas sparen

Gerade jetzt, zu Beginn der Heizsaison, solltest du deine Energieverträge prüfen. Die jährliche Tarifinformation deines Versorgers gibt dir zwar ein Gefühl der Sicherheit, doch sie könnte täuschen.

Oft geben wir mehr für Strom und Gas aus als das was die günstigste Alternative wäre.

Energieversorger müssen Kunden einmal jährlich über ihre aktuellen Produkte und allfällige günstigere Tarife informieren. Viele Verbraucher gehen daher davon aus, ohnehin das beste Angebot zu nutzen, so in einer Aussendung. Eine aktuelle Analyse von tarife.at zeigt: Haushalte erhalten durch die jährliche Tarifinformation mitunter den Eindruck, bereits das günstigste Produkt zu nutzen – und bleiben dadurch oft teureren Verträgen treu.

Mehr Ausgaben als nötig

Für eine exemplarische vierköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh Strom und 12.000 kWh Gas hat tarife.at den als den günstigsten bezeichneten Tarif eines Landesenergieversorgers im Osten Österreichs mit dem günstigsten Angebot am Markt verglichen (Preisstand: 7. November 2025). Das Ergebnis: Beim Strom zahlt dieser Musterhaushalt 226 Euro mehr, beim Gas sogar 356 Euro mehr als beim Bestbieter. Das sind insgesamt 582 Euro Mehrkosten pro Jahr im Vergleich zu den günstigsten Alternativanbietern. „Viele Menschen glauben, durch die jährliche Tarifinformation ihres Energieversorgers ohnehin das beste Angebot zu nutzen. In Wahrheit wird aber nur über die Angebote des eigenen Unternehmens informiert – nicht aber über günstigere Alternativen am Gesamtmarkt. Markentreue zahlt sich bei Energie üblicherweise nicht aus“, so Maximilian Schirmer, Geschäftsführer von tarife.at.

Regelmäßiges Prüfen und Wechseln

Auch wenn die gesetzlichen Informationspflichten mehr Transparenz schaffen sollen, ist ein Energietarifvergleich über Anbieter hinweg entscheidend. Die Preisdifferenzen zwischen Landes- und Alternativanbietern liegen in vielen Fällen im zweistelligen Prozentbereich. „Gerade jetzt, zu Beginn der Heizsaison, lohnt es sich, die eigenen Energietarife zu prüfen. Ein Anbieterwechsel dauert nur wenige Minuten und kann sofort das Haushaltsbudget entlasten“, so Schirmer.