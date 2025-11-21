„Roboter-Menschen“ sind jetzt auch in Österreich bestellbar

Sie sind der neuste Hype auf TikTok und Instagram: humanoide Roboter*. Doch die Videos, die Influencer teilen, zeigen selten Hilfe, sondern meist pures Chaos und Zerstörung. Jetzt kann man sie auch in Österreich bestellen.

Die meisten kennen sie bereits: Humanoide Roboter*. Im Netz kursieren verschiedene Videos (TikToks und Reels), wo sich Influencer diese Roboter anschaffen. In denen sind sie oft keine Hilfe – sondern eher das Gegenteil: Zerstörerische und chaotische Szenen sind zu sehen. In den Kommentaren wird sich meistens darüber lustig gemacht. „Er hat sich ein Kleinkind um 80 Tausend Euro gekauft“, schreibt ein Nutzer. Ein weiterer schreibt: „Dieser Roboter ist angsteinflößend“*. Hier ein Video von einem Nutzer der den Roboter getestet hat:

Auch in Österreich

Jetzt bald sieht man die Roboter aber vielleicht nicht mehr nur im Netz… auch in Österreich können diese nun online bestellt werden. Er ist ein „hochmoderner humanoider Roboter“, heißt es auf der Plattform, wo dieser bestellt werden kann. Er sei „leicht transportierbar und flexibel einsetzbar“. Außerdem sein er gut ausgestattet und „ermöglicht eine präzise Wahrnehmung der Umgebung und unterstützt vielfältige Anwendungen wie Mensch-Roboter-Interaktion, KI-Training und dynamische Bewegungssteuerung“. Laut Verkaufsplattform bietet er eine gute „Leistung in Bezug auf Geschwindigkeit, Kraft, Manövrierfähigkeit und Flexibilität“. 5 Minuten hat recherchiert: Aktuell ist er auf einer Plattform um 26.268,91 Euro statt 27.478,99 Euro erhältlich. Auf einer anderen Webseite gibt es den Preis nur bei einer Anfrage.

*Was sind Humanoide Roboter? Humanoide Roboter sind Roboter mit menschenähnlichem Aussehen. Das Spektrum reicht dabei von einer abstrakten Gestalt mit menschlichen Merkmalen über ein cartoonhaftes menschenähnliches Äußeres bis hin zu realistischem oder hyperrealistischem Design nach unserem Vorbild. Bei hoher Ähnlichkeit spricht man von (Vorläufern von) Androiden. Neben humanoiden Robotern gibt es z.B. animaloide, also Roboter mit tierähnlichem Aussehen. Natürlichsprachliche Fähigkeiten machen einen Roboter noch nicht zu einem humanoiden – so kann es abstrakte oder animaloide Modelle mit menschlicher Stimme geben. Humanoide Roboter sind oft Zweibeiner, zuweilen auch Roboterköpfe oder -büsten. Quelle: Gabler Wirtschaftslexikon

*Kommentare von der Redaktion ins Deutsche übersetzt.