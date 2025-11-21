Petition: Epilepsie-Beratung vor dem Aus

Die Epilepsie Interessensgemeinschaft Österreich und die ÖGFE – Österreichische Gesellschaft für Epileptologie fordern von der Bundesregierung: „Die österreichweite Beratungsstelle -Leben mit Epilepsie in der Arbeitswelt – Beratung und Sensibilisierung- (LEA BuS) muss erhalten bleiben“. Seit 2013 ist LEA BuS die einzige bundesweite spezialisierte Beratungsstelle für Epilepsie und Arbeit: „Dieses Angebot darf nicht gestrichen werden“, heißt es auf openPetition von der Epilepsie Interessensgemeinschaft Österreich.

85.000 Menschen in Österreich mit Epilepsie

„Etwa 85.000 Menschen in Österreich leben mit Epilepsie. Jedes Jahr wenden sich Betroffene aus allen Bundesländern an LEA BuS, wenn es um Berufsorientierung, Arbeitssuche oder den Erhalt ihres Arbeitsplatzes geht“, so weiter in der Petitions-Beschreibung. Laut der Petition unterstützt das Team von LEA BuS mit:

„Schaffung von Perspektiven durch individuelle Beratung von Menschen mit Epilepsie und ihren Angehörigen durch mehrjährig ausgebildete Epilepsiefachberater“, so weiter.

Sensibilisierung, Unterstützung und Hilfestellung von Arbeitgeber, Kollegen, Betriebsräten

Gefährdungsbeurteilungen und Stellungnahmen zu konkreten Arbeitsplätzen

Berufsorientierung / Karriereplanung mit Blick auf die Epilepsie, heißt es in der Ausschreibung.

Das Aus droht

„Doch nun droht das plötzliche Aus mit Jahresende. Wenn die Bundesregierung ihre Pläne umsetzt, wird die Finanzierung eingestellt und die bundesweite Epilepsieberatung abgeschafft“, so die Epilepsie Interessensgemeinschaft Österreich und die ÖGFE – Österreichische Gesellschaft für Epileptologie. Die Folgen wären: „Ab 2026 gibt es Beratung nur noch in der Steiermark – alle anderen Bundesländer bleiben ohne spezialisierte Unterstützung. Tausende Betroffene verlieren eine essenzielle Stütze im Berufsleben“. Die Petition sammelte bereits 4.045 Unterschriften.