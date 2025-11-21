86-jährige Fußgängerin von Transporter erfasst – schwer verletzt

Am Freitag, 21. November 2025 gegen 17 Uhr fuhr ein 23-jähriger Österreicher mit einem Transporter auf der L13 im Gemeindegebiet von Kematen (Tirol) in Richtung Norden. Zeitgleich überquerte eine 86-jährige Österreicherin die L13 am Schutzweg im Bereich der Kreuzung mit dem Mühlbachweg. „Dabei wurde sie frontal erfasst und mehrere Meter nach vorne geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde in weiterer Folge mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Tirol.