Lenker bremst zu spät – Auto auf Pannenstreifen geschleudert

Am Freitag, den 21. November 2025, kam es gegen 16.42 Uhr auf der Rheintalautobahn (A14) in Fahrtrichtung Tirol zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt sechs Personen verletzt wurden.

Aufgrund des dichten Verkehrs bildete sich im Bereich zwischen Hohenems und Altach ein Stau. Ein Auto-Lenker, „der gemeinsam mit seiner Ehefrau und den drei minderjährigen Kindern unterwegs war, reduzierte seine Geschwindigkeit auf etwa 10–15 km/h“, berichtet die Landespolizeidirektion Vorarlberg. Ein nachfolgender Auto-Lenker, „der alleine im Fahrzeug saß, bemerkte den Bremsvorgang zu spät. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte er einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern“, so weiter.

Straße gesperrt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das vorausfahrende Fahrzeug auf den Pannenstreifen geschleudert. Das auffahrende Fahrzeug kam auf der Überholspur zum Stillstand. „Alle sechs Beteiligten erlitten vorerst leichte Verletzungen. Sie wurden von Rettungskräften sowie einem Notarzt-Team an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in die Krankenhäuser Feldkirch und Dornbirn gebracht“, heißt es seitens der Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. „Bei beiden Lenkern verlief ein am Unfallort durchgeführter Alkotest negativ“, so in der Aussendung. Die A14, Fahrtrichtung Tirol, war im Unfallbereich im Zeitraum von 16.50 bis 17.38 Uhr komplett gesperrt.