Sonne oder Schnee? Das Wetter teilt Österreich in zwei Hälften

„Schwacher Hochdruckeinfluss ist im Großteil des Landes wetterwirksam. In den westlichen Landesteilen überwiegt tagsüber sonniges Wetter und auch im Norden sowie im östlichen Flachland setzt sich die Sonne durch“, berichten die Wetterexperten der GeoSphere Austria. Sonst muss mit vielen Wolken und ab dem späteren Nachmittag im Südosten auch wieder leichten Schneefall gerechnet werden. „Der Wind weht von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich schwach bis mäßig, sonst aber oft mäßig bis lebhaft aus Nordwest“, so weiter. In der Früh liegen die Temperaturen bei minus 11 bis 0 Grad. Tagsüber dann bei minus 2 bis plus 3 Grad.

Am Berg: Dichte Wolken

„Ein dichtes Wolkenfeld überspannt am Samstag den Osten und Süden des Landes, von den Lienzer Dolomiten über die Dachsteingruppe bis in den Wienerwald ist der Himmel dicht bewölkt. Die Wolkenuntergrenzen liegen aber immerhin über den meisten Gipfeln, die Sicht ist entsprechend bereits gut“, so die GeoSphere in ihrer Prognose. Im Westen und Norden ist es hingegen wird es strahlend sonnig und trocken. „Der Wind weht entlang des Alpenhauptkamms in Kammlagen und am Ostrand lebhaft bis kräftig aus Richtungen um Nordwest, sonst ist es mäßig windig“, so weiter. „In 2000 Meter Höhe hat es zu Mittag zwischen minus 13 Grad am Arlberg und minus 6 Grad am Schneeberg“.