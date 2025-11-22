Rückruf bei Zalando: Wichtige Warnung für Kunden

Strangulationsgefahr bei einer Kinderhose? Genau das droht bei diesem Produkt, weshalb Eltern den Artikel umgehend zurückschicken sollten.

Zalando informiert aktuell über einen Produktrückruf. Konkret geht es dabei um im Oktober verkaufte Kinderbekleidung. „Der Kordelzug ist nicht am Kleidungsstück befestigt. Dies birgt die Gefahr des Verhedderns oder Verfangens, was zu Strangulation, Einklemmen oder Stürzen führen kann“, informiert der Online-Shop. Damit entspricht das Produkt nicht den Sicherheitsstandards und wird vom Hersteller vorsorglich zurückgerufen. Außerdem wird dringend dazu aufgefordert, den Artikel nicht mehr zu verwenden.

©Zalando Zalando ruft aktuell eine Kinderhose wegen Erstickungsgefahr zurück.

Welches Produkt ist vom Zalando-Rückruf betroffen? Produkt: Kinderhosen

Kinderhosen Verkäufer: Zalando

Zalando Marke: Copenhagen Colors

Copenhagen Colors Bezeichnung: 224-02-170_MERINO KLASSISCHE RIPP-LEGGINGS MIT KORDELN_creme/lavendel/altrosa

224-02-170_MERINO KLASSISCHE RIPP-LEGGINGS MIT KORDELN_creme/lavendel/altrosa Zalando-Artikelnummer: CWD26B003-T12

CWD26B003-T12 Barcodes (EAN): 5740026383378, 5740026383385, 5740026383392, 5740026383408, 5740026383415, 5740026383422, 5740026383439, 5740026383446, 5740026383453, 5740026383460, 5740026383477, 5740026383484, 5740026383491, 5740026383507, 5740026383514, 5740026383521

5740026383378, 5740026383385, 5740026383392, 5740026383408, 5740026383415, 5740026383422, 5740026383439, 5740026383446, 5740026383453, 5740026383460, 5740026383477, 5740026383484, 5740026383491, 5740026383507, 5740026383514, 5740026383521 Verkauf: Oktober 2025

Produktrückruf: Das kannst du jetzt tun

Du hast die Kinderhose dieser Marke? Dann kannst du das Produkt kostenlos zurückschicken. „Falls du den Artikel weitergegeben hast, informiere bitte den Empfänger / die Empfängerin über diesen Produktrückruf“, appelliert Zalando. Wenn der Artikel angekommen ist, bekommst du den Kaufpreis komplett auf das Konto zurückerstattet, mit dem du auch bezahlt hast.