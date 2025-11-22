Rückruf bei Zalando: Wichtige Warnung für Kunden
Strangulationsgefahr bei einer Kinderhose? Genau das droht bei diesem Produkt, weshalb Eltern den Artikel umgehend zurückschicken sollten.
Zalando informiert aktuell über einen Produktrückruf. Konkret geht es dabei um im Oktober verkaufte Kinderbekleidung. „Der Kordelzug ist nicht am Kleidungsstück befestigt. Dies birgt die Gefahr des Verhedderns oder Verfangens, was zu Strangulation, Einklemmen oder Stürzen führen kann“, informiert der Online-Shop. Damit entspricht das Produkt nicht den Sicherheitsstandards und wird vom Hersteller vorsorglich zurückgerufen. Außerdem wird dringend dazu aufgefordert, den Artikel nicht mehr zu verwenden.
Welches Produkt ist vom Zalando-Rückruf betroffen?
- Produkt: Kinderhosen
- Verkäufer: Zalando
- Marke: Copenhagen Colors
- Bezeichnung: 224-02-170_MERINO KLASSISCHE RIPP-LEGGINGS MIT KORDELN_creme/lavendel/altrosa
- Zalando-Artikelnummer: CWD26B003-T12
- Barcodes (EAN): 5740026383378, 5740026383385, 5740026383392, 5740026383408, 5740026383415, 5740026383422, 5740026383439, 5740026383446, 5740026383453, 5740026383460, 5740026383477, 5740026383484, 5740026383491, 5740026383507, 5740026383514, 5740026383521
- Verkauf: Oktober 2025
Produktrückruf: Das kannst du jetzt tun
Du hast die Kinderhose dieser Marke? Dann kannst du das Produkt kostenlos zurückschicken. „Falls du den Artikel weitergegeben hast, informiere bitte den Empfänger / die Empfängerin über diesen Produktrückruf“, appelliert Zalando. Wenn der Artikel angekommen ist, bekommst du den Kaufpreis komplett auf das Konto zurückerstattet, mit dem du auch bezahlt hast.
Kontakt und weitere Informationen
Fragen beantwortet der Zalando-Kundendienst per E-Mail an askproductcompliance@zalando.de oder über die Hotline. Weitere Informationen finden sich auch auf der Zalando-Website. Zalando entschuldigt sich „aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten“ und dankt allen Kundinnen und Kunden für ihr Verständnis.