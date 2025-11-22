Skip to content
In der Salzburger Innenstadt kam es zu einem Unfall und massive Staus.
Salzburg
22/11/2025
großer Stau

2,5 Promille am Steuer: 55-Jährige verursacht Unfall in Salzburg

Die Alkoholfahrt einer Autofahrerin endete in einem Crash mit zwei weiteren Autos. Der Unfall sorgte für massive Staus in der Salzburger Innenstadt.

von Stella Sabitzer
Am Freitag, kurz nach 14 Uhr, war die 55-jährige Salzburgerin mit ihrem Auto auf dem Rudolfsplatz in der Stadt Salzburg unterwegs. Als sie in Richtung Karolingerbrücke fuhr, geriet sie auf die Gegenfahrbahn und krachte in zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Verletzt wurde dabei niemand.

Großer Stau in Salzburg

Der Alkomattest bei der Salzburgerin ergab einen Messwert von satten 2,5 Promille. Deshalb musste sie ihren Führerschein vorläufig abgeben. Ihr Auto musste außerdem abgeschleppt werden, da es nicht mehr fahrtauglich war. Die Alkoholfahrt sorgte für massive Staus – nicht nur im Unfallbereich, sondern auch in den umliegenden Straßenzügen.

