Fast 90.000 Euro Schaden: So tappen Betrugsopfer zweimal in die Falle

Zuerst verliert man Geld im Internet, dann heißt es, es sei wieder aufgetaucht. Die Freude ist natürlich groß – doch genau das kann teuer werden. Ein Vorarlberger tappte fast in diese ausgeklügelte Falle.

Beinahe zweimal wurde ein Vorarlberger Opfer von Betrug. Aber die Arbeiterkammer (AK) griff rechtzeitig ein und konnte den Mann vor fast 90.000 Euro Schaden bewahren. Einige Jahre ist es bereits her, dass das Opfer aus dem Bregenzerwald durch einen Internetbetrug mehrere hundert Euro verloren hat. Was er damals aber nicht wusste: Den Tätern ging es dabei nicht um den kleinen Betrag, sondern nur um seine persönlichen Daten.

Verlorene Geld taucht plötzlich wieder auf

Jetzt, Jahre später, meldete sich nämlich ein angeblicher Vermögensberater bei ihm. „Er behauptet, das verlorene Geld sei wieder aufgetaucht und durch Investitionen in Kryptowährungen sogar stark angewachsen“, so die AK. Um das Geld zu erhalten, müsse er „nur“ die anfallenden Steuern bezahlen.

„Echtes“ Schreiben der britischen Steuerbehörde

Kurz darauf kam das Schreiben, angeblich von der britischen Steuerbehörde HMRC. Besonders fies: Es sah aus wie ein richtiges Dokument, das mit einem Siegel versehen war, korrekt adressiert und mit Gesetzesverweisen ausgestattet. Der Vorarlberger war natürlich überglücklich, doch kontaktierte vorsichtshalber den AK-Konsumentenschutz.

„Menschen sind nach einem Betrug besonders verletzlich“

Der Experte Franz Valandro erkannte das Muster sofort: „Als Opfer noch einmal betrogen zu werden, ist besonders bitter. Recovery Scams zeigen, wie skrupellos die Kriminellen sind. Die Täter wissen, dass Menschen nach einem Betrug besonders verletzlich sind, weil sie hoffen, ihren ersten Fehler wieder gutzumachen.“ Dank der Beratung durch die AK-Konsumentenschützer bleibt dem Vorarlberger ein Schaden von fast 90.000 Euro erspart.

Opfer von Betrug: Viele Menschen suchen keine Hilfe

Laut dem AK-Präsidenten Bernhard Heinzle ist es wichtig, das Thema öffentlich sichtbar zu machen, denn viele würden sich schämen und deshalb keine Hilfe suchen. „Die Menschen, die sich bei uns melden, sind nur die Spitze des Eisbergs. Betroffene sollen wissen: Sie sind nicht allein, die AK steht immer an ihrer Seite.“

Warum ist diese Betrugsmasche so gefährlich?

Aber wieso genau ist diese Betrugsmasche so gefährlich? Ganz einfach: Sie geht gezielt auf betroffene Menschen und nutzt dabei echte Daten. Name, Adresse und Kontonummern sorgen dafür, dass es echt wirkt. Gleichzeitig haben die Opfer schon Geld verloren und hoffen, den ersten Betrug wieder gutzumachen. Diese Kombination erhöht das Risiko eines weiteren Schadens erheblich.

Recovery Scams erkennen – So schützt du dich Typische Warnzeichen: Unaufgeforderte Kontaktaufnahme durch angebliche Behörden, Anwälte oder Ermittler

Forderungen in Fremdwährungen (z. B. USD) und kurze Zahlungsfristen

Vorauszahlungen oder Gebühren für angebliche Dienstleistungen

Persönliche Daten korrekt, Zahlungswege aber unlogisch (z. B. österreichische IBAN für „britische Behörde“)

Drohungen mit rechtlichen Schritten oder Verweise auf veraltete Gesetze

Unseriöse Kontaktdaten wie Gmail-Adressen oder ausländische Telefonnummern Wichtig: Seriöse Stellen verlangen niemals Geld, um verlorene Beträge zurückzuholen. Im Zweifel sofort die Polizei einschalten, die AK kontaktieren und keine Zahlungen leisten.