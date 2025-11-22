Skip to content
Niederösterreich
22/11/2025
Umleitung

Wartungsarbeiten: Tunnel Vösendorf & Rannersdorf gesperrt

In den nächsten zwei Wochen kommt es wegen Wartungsarbeiten sowie Reparaturen nach einem Lkw-Unfall zu drei Nachtsperren.

Am kommenden Montag kommt es zu einer Nachtsperre des Tunnels Vösendorf. Ab 22 Uhr ist er in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Umgeleitet wird über die A 23 Wiener Südosttangente und die A 4 Ostautobahn. Spätestens um 4 Uhr früh soll der Tunnel rechtzeitig für den starken Frühverkehr wieder freigegeben werden.

Im Dezember: Tunnel Vösendorf gesperrt

Um alle Arbeiten abschließen zu können, wird der Tunnel eine Woche darauf ein weiteres Mal abgesperrt. In der Nacht von 1. auf 2. Dezember wird die Sperre wieder von 22 Uhr bis 4 Uhr früh eingerichtet.

Tunnel Rannersdorf gesperrt

In der darauffolgenden Nacht müssen auch im Tunnel Rannersdorf (Schwechat) Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Die Sperre beginnt um 23 Uhr und soll spätestens um 5 Uhr früh wieder aufgehoben werden.

Verzögerungen auf der S 1 am Wochenende

Auch am Wochenende kann es zu Verzögerungen auf der S 1 Wiener Außenring Schnellstraße in Fahrtrichtung Vösendorf kommen. Bis Montag, 5 Uhr früh, werden dort Fahrbahnschäden saniert. Der Abschnitt ist bis Montag nur einspurig befahrbar.

Nachtsperren Tunnel Vösendorf & Rannersdorf

Tunnel Vösendorf:

  • 24. auf 25. November, 22–4 Uhr
  • 1. auf 2. Dezember, 22–4 Uhr

Tunnel Rannersdorf:

  • 2. auf 3. Dezember, 23–5 Uhr

Umleitung:

  • Über A 23 Wiener Südosttangente
  • Über A 4 Ostautobahn
