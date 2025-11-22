„Die Kinder dürfen noch Kinder sein“ – Eltern kämpfen um Kinderhaus

Im August soll die Einrichtung geschlossen werden. Die Kinder sollen aus ihrem vertrauten Umfeld gerissen und von ihren Freunden getrennt werden. Die betroffenen Eltern bitten jetzt um Unterstützung, um genau das zu verhindern.

Eine Schocknachricht für viele Eltern beim Elternabend im Oktober: Das „Volkshilfe“ Kinderhaus (Mühlweg 60a, St. Pölten, Niederösterreich) soll nächstes Jahr im August endgültig geschlossen werden. Der bisherige Vertrag wurde gekündigt und die Einrichtung geht ab 1. Jänner 2026 an die Stadt über. Da das Gebäude sehr sanierungsbedürftig ist, soll das Kinderhaus endgültig geschlossen werden. Tatenlos zusehen wollen die betroffenen Eltern aber nicht. Eine Mutter hat eine Petition gestartet, um die Einrichtung zu retten. Wir haben mit ihr gesprochen.

Kinderhaus am Mühlweg soll schließen: „Keiner wollte es wahrhaben“

Sie hat ihr Kind im Juli dieses Jahres in die Einrichtung gegeben und hatte noch keine Ahnung von den bevorstehenden Plänen. „Ich habe nur Gutes von der Einrichtung gehört. Aus diesem Grund habe ich mein Kind dort angemeldet“, erzählt sie im Gespräch mit 5 Minuten. Dann kam beim Elternabend die Nachricht, dass die Einrichtung geschlossen werden soll. Alle Eltern waren geschockt und der Meinung, dass es nicht sein könne. „Keiner wollte es wahrhaben.“

Fürsorgliches Umfeld: „Ich liebe diese Einrichtung“

Die Einrichtung gibt es schon seit 25 Jahren, mit einem eingespielten Team. „Ich liebe diese Einrichtung. Die Schließung tut echt weh“, bedauert die Mutter. Denn „die Kinder dürfen dort noch Kinder sein“. „Die Kinder dürfen draußen im Dreck spielen, selbstständig essen und die Welt selbst entdecken.“ Ihr Kind ist erst 15 Monate alt und würde bereits sehr viel in der Einrichtung lernen. Es kann Dinge, die die Mutter ihrem Kind nicht beigebracht hat. „Die Betreuer dort sind Weltklasse. Sie sind wirklich dahinter“, betont sie. Besonders überrascht hat sie, dass die Kinder eine Laterne gebastelt haben für den Umzug. „Das, obwohl mein Kind eigentlich noch nicht basteln kann. Es waren die Handabdrücke drauf.“

Petition gegen Schließung: Kinder sollen zusammenbleiben

Diese guten Erfahrungen waren auch der Grund, dass sie die Petition ins Leben gerufen hat. „Auch andere Mütter haben überlegt, eine zu starten.“ Die Schließung wäre vor allem zulasten der Kinder. Sie werden aus einem fürsorglichen und vertrauten Umfeld gerissen. Durch die Schließung müssten die Kinder auf verschiedene Einrichtungen verteilt werden und würden dadurch auseinandergerissen. „Die Kinder verstehen sich blind“, bedauert die Mutter. Eine neue Einrichtung würde wieder ein neues Umfeld bedeuten: neue Hausordnungen, eine neue Eingewöhnungszeit – und auch für die Erzieher wäre die Umstellung schwer.

Fürsorgliches Umfeld entscheidend für die Entwicklung der Kinder

„Ich hätte auch mehr für die Betreuung bezahlt, auch ohne die aktuelle Förderung, weil ich weiß, dass mein Kind gut aufgehoben ist“, stellt sie im Interview mit 5 Minuten klar. Für sie ist es wichtig, dass ihr Kind die drei Jahre bis zur Eingewöhnung im richtigen Kindergarten gut betreut wird. Ein gutes, fürsorgliches Umfeld sei besonders wichtig für die Entwicklung eines Kindes.

„Die Einrichtung bereichert St. Pölten“

Eines möchte sie der Stadt mitgeben: „Mit der Schließung kommt viel Schlechtes. Die Einrichtung bereichert St. Pölten. Das Modell bereichert St. Pölten“, betont sie. Ihrer Ansicht nach ist dieses Kinderhaus das „Goldstück“ unter den Kindereinrichtungen in St. Pölten. Die Schließung wäre ein Verlust für die Stadt. Deshalb ist das Ziel der Petition: „Wir wünschen uns entweder eine komplette Umsiedelung der Einrichtung in ein neues Gebäude oder eine umfassende Sanierung des Hauses.“