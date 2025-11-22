Gesundheitssystem: Wie zufrieden sind die Österreicher wirklich?

Lange Wartezeiten, psychische Belastungen, Medikamentenversorgung – das sind Probleme, die die Menschen tagtäglich spüren. Aber wie zufrieden sind die Österreicher eigentlich mit dem aktuellen System?

Das österreichische Gesundheitssystem sorgt immer wieder für Diskussionen. Lange Wartezeiten, Unsicherheiten in der Medikamentenversorgung und hohe psychische Belastungen gehören zu den Hauptproblemen. Diese spürt die Bevölkerung tagtäglich in der medizinischen Versorgung hautnah. Doch wie sieht es in den verschiedenen Bundesländern aus? Das hat der Austrian Health Report jetzt veröffentlicht. Er gibt einen jährlichen Einblick in die unterschiedlichen Situationen in den Bundesländern und zeigt die Hauptprobleme auf.

„Gesundheitssystem und Medikamentenversorgung beschäftigt die Bevölkerung“

„Egal ob Westen oder Osten, Stadt oder Land: So unterschiedlich die Ergebnisse der einzelnen Bundesländer sind, so eint sie eines ganz klar: Das Gesundheitssystem und vor allem die Medikamentenversorgung beschäftigt die Bevölkerung“, erklärt Marco Pucci, Country President Sandoz Österreich. Nicht lieferbare Medikamente, lange Lieferzeiten – das waren die Bilder des vergangenen Winters. Und diese dürften noch deutlich in den Köpfen der Bevölkerung verankert zu sein, besonders bei den Salzburgern und den Bewohnern des Ostens. 45 Prozent der Österreicher sehen die Versorgungssicherheit als eher gesichert. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sind es nur 42 Prozent. Am schlechtesten schneidet Salzburg mit 40 Prozent ab.

Medikamentenversorgung in Österreich

Im Westen sieht das Ganze anders aus: Die Vorarlberger glauben zu 51 Prozent an eine sichere Versorgung mit Medikamenten – damit liegen sie klar an der Spitze. Dahinter folgen die Steiermark mit 49 Prozent, Kärnten und Oberösterreich (jeweils 48 Prozent). Tirol bildet mit 46 Prozent den Abschluss. Damit ist eindeutig klar: Die Herstellung von Medikamenten ist für die Österreicher sehr wichtig – nämlich 86 Prozent. Und dabei gibt es kaum Unterschiede zwischen den Bundesländern. Vom Bodensee bis zum Neusiedler See sind sich die Menschen einig, dass die heimische Medikamentenproduktion zentral für die medizinische Versorgung ist.

So gesund sind die Österreicher

Aber wie sieht es mit dem gesundheitlichen Wohlbefinden aus? 69 Prozent der Österreicher fühlen sich (sehr) gut. Am gesündesten scheinen die Oberösterreicher zu sein, die mit 78 Prozent deutlich über dem österreichweiten Schnitt liegen. Den Tirolern, Salzburgern und Wienern geht es ähnlich. In Kärnten und Niederösterreich geht das Wohlbefinden allmählich zurück. Am schlechtesten ist der Gesundheitszustand der Burgenländer.

Psychische Gesundheit in Österreich

Bei der psychischen Gesundheit sieht es anders aus. Dort schneidet Wien am besten ab: 80 Prozent der Wiener fühlen sich mental (sehr) fit, das sind rund 10 Prozent mehr als im österreichweiten Durchschnitt. Im Gesamtvergleich sind auch die Einwohner im Burgenland, in Niederösterreich und in Vorarlberg psychisch überdurchschnittlich gesund. „Mit rund zwei Dritteln der Bevölkerung in guter bzw. sehr guter mentaler Verfassung liegen die Steiermark, Oberösterreich (je 68 Prozent), Salzburg (66 Prozent) und Kärnten (65 Prozent) hier im Mittelfeld“, heißt es in der Aussendung. Auffällig ist jedoch Tirol: Dort bewerten nur 58 Prozent der Befragten ihre psychische Verfassung als sehr gut bzw. gut.

Bevölkerung wird immer älter

Die Bevölkerung wird immer älter, und damit nimmt auch der Anteil der Menschen mit chronischen Erkrankungen laufend zu. Das zeigt sich auch in der Medikamenteneinnahme: Die Hälfte der Gesamtbevölkerung nimmt täglich Tabletten ein. Spitzenreiter ist die Bundeshauptstadt: Hier sind es 57 Prozent, dicht gefolgt von Niederösterreich (56 Prozent) und dem Burgenland (54 Prozent). Vorarlberg, Salzburg, die Steiermark, Tirol und Kärnten liegen rund ums Mittelfeld. Nur Oberösterreich sticht heraus: Dort nehmen nur 35 Prozent der Befragten täglich Medikamente ein.

Gesundheitssystem Österreich: So zufrieden sind die Menschen

Und wie sieht es mit der Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem aus? National betrachtet ist nur die Hälfte der Bevölkerung zufrieden mit dem System. Salzburg sticht hier klar hervor: Fast zwei Drittel (63 Prozent) sind sehr zufrieden mit der gesundheitlichen Versorgung. Mit großem Abstand folgen die Kärntner mit 56 Prozent, während es bei den Wienern 54 Prozent sind. Im Mittelfeld und damit nahe am österreichweiten Wert liegen die Steiermark, Oberösterreich, Tirol und das Burgenland. Am wenigsten zufrieden sind die Vorarlberger (42 Prozent) und Niederösterreicher (40 Prozent).

Wie optimistisch sehen die Österreicher in die Zukunft?

Die Vorarlberger blicken eher skeptisch in die Zukunft. „Während in Gesamtösterreich bereits nur 43 Prozent davon ausgehen, dass auch in Zukunft der Zugang zum Gesundheitssystem für alle fair gestaltet wird, sind es im Ländle lediglich 27 Prozent, gefolgt von der Steiermark mit 34 Prozent“, heißt es. Am optimistischsten sind die Kärntner (51 Prozent). Danach folgen Niederösterreich (48 Prozent) sowie Wien und Salzburg (je 45 Prozent). Besorgt sind die Menschen auch in Tirol (40 Prozent), Oberösterreich (38 Prozent) und dem Burgenland (37 Prozent).