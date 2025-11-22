Ryanair baut in Wien ab: 120 Mitarbeiter beim AMS gemeldet

Die Ankündigung war kaum einige Wochen alt, nun setzt Ryanair erste konkrete Schritte: Die irische Billigfluglinie hat mit dem Abzug von fünf ihrer aktuell 19 stationierten Maschinen am Flughafen Wien begonnen. Im Zuge dieser Maßnahme meldete das Unternehmen rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das AMS-Frühwarnsystem, wie aus einer APA-Meldung hervorgeht. Der Rückzug kommt nicht überraschend, markiert aber eine neue Eskalationsstufe in der seit Jahren angespannten Beziehung zwischen Ryanair, dem Standort Wien und der österreichischen Politik.

Malta-Air-Basis wird geschlossen – Lauda Europe bleibt

Wie Andreas Gruber, CEO der Ryanair-Tochter Lauda, bestätigt, wird die Malta Air Limited-Basis in Wien bis März 2026 vollständig geschlossen. Damit endet eine strukturelle Phase der Airline, die seit Jahren zwischen Wien und internationalen Standorten pendelt. Die Lauda-Europe-Basis, an der Ryanair derzeit 14 Airbus A320 betreibt, bleibt hingegen bestehen. Laut Gruber steht deren Zukunft „nicht zur Disposition“.

Personal vor schwieriger Entscheidung

Die fünf abgezogenen Boeing-Maschinen sollen auf mehrere europäische Standorte verteilt werden. Für die betroffenen Crews bedeutet dies eine harte Wahl: entweder ein Umzug ins Ausland oder die Kündigung. In einem internen Schreiben hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuletzt ihre Belastung und Unsicherheit betont – viele von ihnen arbeiten seit Jahren am Standort Wien.

Ryanair verstärkt Fokus auf andere Märkte

Konzernchef Michael O’Leary verfolgt international weiterhin einen aggressiven Wachstumskurs. Während Wien zurückgefahren wird, stärkt Ryanair seine Position in Spanien, Italien und Osteuropa. Besonders der Standort Bratislava, seit 20 Jahren Ryanair-Basis, soll ausgebaut werden. Historisch versuchte die Airline sogar, den slowakischen Flughafen als „Vienna East“ zu vermarkten – eine Strategie, die spätestens mit der Übernahme von Laudamotion 2018 endgültig endete, als Ryanair selbst in Wien groß einstieg.

Scharfe Kritik an Österreichs Regierung

Für die aktuelle Entwicklung macht O’Leary unverändert die österreichische Flugticketsteuer und hohe Gebühren verantwortlich. In Richtung Bundeskanzler Christian Stocker und Verkehrsminister Peter Hanke schickte er zuletzt scharfe Vorwürfe, mangelnden Reformwillen und „überhöhte Standortkosten“ inklusive. Dass Ryanair mit massivem Druck operiert, ist jedoch keineswegs neu. Der Konzern nutzt seit Jahren eine harte Verhandlungslinie gegenüber Flughäfen und Kommunen, um günstigere Konditionen durchzusetzen. Der Vorstand des Flughafens Wien, Julian Jäger, zeigt sich dennoch gelassen: „Ich würde als Flughafenchef etwas falsch machen, wenn O’Leary zufrieden wäre“, kommentiert er die jüngsten Angriffe – und signalisiert damit, dass man sich nicht vor Erpressungsmanövern beugen werde.

Flughafen Wien wirtschaftlich im Höhenflug

Trotz der Turbulenzen durch Ryanair und der vollständigen Schließung der Wiener Basis von Wizz Air befindet sich die Flughafen-Wien-Gruppe wirtschaftlich klar auf Erfolgskurs. Die aktuellen Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale 2025 zeigen:

32,9 Millionen Passagier:innen (+4 %) gruppenweit

(+4 %) gruppenweit 24,6 Millionen Reisende (+1,9 %) in Wien

(+1,9 %) in Wien Umsatz: 845,5 Mio. Euro (+6,7 %)

(+6,7 %) Periodenergebnis: 215,7 Mio. Euro (+4,2 %)

Auch der Oktober bestätigte diesen Trend, mit 4,1 Millionen Passagieren im Konzern und 3,1 Millionen in Wien. Besonders stark wachsen die Beteiligungen in Malta und Košice, beide mit zweistelligen Zuwachsraten. Die Jahresprognose bleibt stabil: Für 2025 erwartet der Flughafen etwa 32 Millionen Passagiere in Wien und 42 Millionen im Konzern, sowie einen Umsatz von rund 1,08 Milliarden Euro.