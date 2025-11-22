Slalom-Überraschung: Franzose gewinnt, Österreicher straucheln

Ein packender Slalom in Gurgl endet mit einer echten Überraschung: Der Franzose Paco Rassat holt völlig unerwartet seinen ersten Weltcup-Sieg, während die ÖSV-Läufer trotz guter Ausgangslage im Finale zurückfallen.

Der Weltcup-Slalom in Gurgl hat ein sportliches Spektakel geliefert, das selbst erfahrene Ski-Experten staunen ließ. In einem der engsten Slaloms der vergangenen Jahre – lediglich 1,47 Sekunden trennten Platz 1 von Platz 30 nach dem ersten Durchgang – gelang dem Franzosen Paco Rassat ein historischer Durchbruch. Vom 14. Zwischenrang preschte er im zweiten Lauf mit Bestzeit nach vorne und holte seinen ersten Weltcup-Sieg. Dahinter sorgte Arnand Marchant für belgische Skigeschichte: Mit nur 0,07 Sekunden Rückstand schaffte er als erster Belgier überhaupt den Sprung auf ein Weltcup-Podest. Der Halbzeitführende Atle Lie McGrath (NOR) musste sich – nach einem Fehler im Mittelteil – mit Platz drei zufriedengeben, nur 0,09 Sekunden hinter Rassat.

Favoriten straucheln, Außenseiter glänzen

Der zweite Durchgang geriet zu einem wahren Nervenspiel. Mehrere Topfahrer patzten, darunter der Schweizer Tanguy Nef, der nach starker Ausgangslage das Podest verpasste, sowie der Halbzeit-Zweite Eduard Hallberg, der ausschied. Rassat nutzte die Gunst der Stunde. Kontrolliert, mutig und voll am Limit setzte er eine Laufbestzeit, an der sich alle anderen die Zähne ausbissen. Marchant wiederum carvte sich spektakulär vom neunten Platz aufs Podium – ein historischer Moment für den belgischen Skisport.

ÖSV im Pech: Großes Potenzial, wenig Ertrag

Aus österreichischer Sicht verlief der Heim-Slalom ernüchternd – trotz einzelner Lichtblicke. Der Tiroler Manuel Feller, nach Lauf eins noch aussichtsreich auf Schlagdistanz zum Podest, riskierte im zweiten Lauf alles, blieb aber nicht fehlerfrei und fiel auf Platz 27 zurück. Dafür überraschte ein anderer: Dominik Raschner. Nach einem mäßigen ersten Durchgang (Platz 26) zündete der 31-Jährige im Finale den Turbo, fuhr die drittbeste Laufzeit und schob sich auf Rang sechs – das beste ÖSV-Ergebnis des Tages. „Das Material hat sich extrem fein angefühlt. Ich hab gewusst, dass es weit nach vorne gehen kann, wenn ich Gas gebe“, sagte Raschner im Ziel. Auch Simon Rueland durfte feiern: Der 28-Jährige wurde Zwölfter und knackte damit sein bisher bestes Weltcup-Ergebnis. Fabio Gstrein, im Vorjahr noch österreichischer Bester in Gurgl, rutschte von Platz acht auf Rang 16 ab.

Strolz, Schwarz & Co. hinten nach

Für weitere ÖSV-Asse gab es ebenfalls Rückschläge:

Johannes Strolz verlor nach einem Innenskifehler viel Zeit und wurde 24.,

verlor nach einem Innenskifehler viel Zeit und wurde 24., Marco Schwarz konnte nach solider Ausgangslage nicht zulegen und landete auf Platz 21,

konnte nach solider Ausgangslage nicht zulegen und landete auf Platz 21, Michael Matt, Adrian Pertl und Joshua Sturm verpassten die Top 30 und mussten im Finale zuschauen.

Damit bleiben die Österreicher nun bereits seit 16 Slaloms ohne Sieg – die längste Durststrecke seit Jahren.

Ausblick: Damen-Slalom am Sonntag

Am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr, live in ORF1) steigt in Gurgl der Damen-Slalom, bevor der Weltcup-Tross die Reise nach Nordamerika antritt.