Betrunkener Tourist steckt in 30-cm-Spalt fest: Feuerwehr rettet ihn

Ein deutscher Urlauber hat in Sölden einen nächtlichen Zwischenfall ausgelöst: Der 20-Jährige geriet stark alkoholisiert in einen engen Mauerspalt und blieb dort stecken.

Die Nacht auf Samstag nahm für eine deutsche Urlaubergruppe in Sölden eine dramatische Wendung: Ein 20-jähriger Begleiter war plötzlich verschwunden. Die Freunde schlugen Alarm – und die Einsatzkräfte konnten den Mann mithilfe eines Handy-Ortungsdienstes rasch lokalisieren. Die Koordinaten führten zu einem kaum einsehbaren Spalt zwischen zwei Gebäuden, rund 30 Zentimeter breit und mehrere Kilometer von der Unterkunft entfernt.

„Ein großes Rätsel“: Wie kam er dort hinein?

Was den Mann dazu brachte, überhaupt zwischen die beiden Hausmauern zu schlüpfen, bleibt unklar. „Wieso er da hineingegangen ist, das ist für uns alle ein großes Rätsel“, so der Söldener Feuerwehrkommandant Philipp Fender. Laut ersten Erkenntnissen zwängte sich der Urlauber selbst in den Spalt, rutschte anschließend ab und verklemmt sich so, dass er weder aufstehen noch sich selbst befreien konnte.

Zweistündige Rettung bei Minusgraden

Die Feuerwehr rückte an und begann eine heikle Befreiungsaktion. Mit einem Seilzug gelang es schließlich, den jungen Mann aufzurichten und ihm so den Weg aus der Engstelle freizumachen. Seine Freundin blieb während der gesamten, rund zwei Stunden dauernden Rettung an seiner Seite und sprach ihm Mut zu.

Unterkühlt ins Krankenhaus gebracht

Der 20-Jährige erlitt Abschürfungen und aufgrund der frostigen Temperaturen eine Unterkühlung. Nach der erfolgreichen Bergung brachte ihn die Rettung ins Krankenhaus Zams.