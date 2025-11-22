Nächtlicher Hausbrand: Zwei Menschen verletzt, Dachstuhl brennt

In Breitenfurt ist am späten Mittwochabend ein Dachstuhl in Flammen aufgegangen. Zwei Personen wurden verletzt, zahlreiche Feuerwehrkräfte standen im Einsatz – und suchten verzweifelt nach drei Hauskatzen.

Am 21. November kam es gegen 22.30 Uhr in Breitenfurt (Bezirk Mödling) zu einem Brand im Bereich des Dachbodens eines Wohnhauses. Das Feuer griff schnell auf den Dachstuhl über – die Alarmstufe B3, die zweithöchste Stufe, wurde unmittelbar ausgelöst. Die erste Information lautete brenzlig: Eine Person wurde im Brandraum vermutet, beide Bewohner galten als gefährdet.

Bewohner können fliehen – Rettung bringt sie ins Krankenhaus

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Lage glücklicherweise etwas weniger dramatisch dar: Beide Personen hatten das Gebäude bereits selbst verlassen. Allerdings erlitten sie teils schwere Rauchgasvergiftungen und mussten vom Roten Kreuz in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Haus befanden sich zudem drei Katzen, die zunächst vermisst wurden.

©Pressestelle BFK Mödling / Matthias Stur Großeinsatz in Breitenfurt ©Pressestelle BFK Mödling / Matthias Stur 95 Feuerwehrmänner waren vor Ort ©Pressestelle BFK Mödling / Matthias Stur Der Brand konnte rasch gelöscht werden. ©Pressestelle BFK Mödling / Matthias Stur ©Pressestelle BFK Mödling / Matthias Stur

Erschwerte Löscharbeiten durch Photovoltaikanlage

Da sich am Dach eine Photovoltaikanlage befand, gestaltete sich der Einsatz besonders herausfordernd. Die Feuerwehr ging mit einem umfassenden Löschangriff über die Drehleiter sowie mehreren handgeführten Strahlrohren im Innen- und Außenangriff gegen die Flammen vor. Während der Nachlöscharbeiten wurde der Dachstuhl mithilfe einer Rettungssäge geöffnet, um versteckte Glutnester aufzuspüren. Eine Wärmebildkamera unterstützte die Einsatzkräfte bei der Kontrolle.

Katzen gerettet – Haus stromlos geschaltet

Die Feuerwehr durchsuchte das Gebäude nach weiteren Gefahrenquellen und fand zwei der drei vermissten Katzen in einem sicheren Bereich. Die dritte war während des Einsatzes selbstständig ins Freie gelangt und blieb unverletzt. Das Haus wurde stromlos geschaltet, um zusätzliche Risiken auszuschließen.

Großeinsatz endet kurz nach Mitternacht

Insgesamt waren 59 Feuerwehrmitglieder der Wehren Breitenfurt und Laab im Walde im Einsatz. Gegen Mitternacht konnte „Brand aus“ gegeben werden. Nach einer letzten Kontrolle gegen 1.30 Uhr rückten die Kräfte wieder ein. Auch eine Nachkontrolle am Samstagvormittag verlief ohne Auffälligkeiten.