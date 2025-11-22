Oberösterreich: 78-Jährige beim Ausparken schwer verletzt

In Reichraming wurde am Samstagvormittag eine 78-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land beim Ausparken schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus nach Steyr.

Am Samstag, dem 22. November 2025, gegen 9.30 Uhr parkte eine 50-jährige Frau aus dem Bezirk Steyr-Land bei einem Geschäft in Reichraming rückwärts aus, während zeitgleich eine 78-jährige Fußgängerin hinter dem Auto vorbeiging. Dabei kam es laut Polizei zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Rettung und Notarzt versorgten sie noch vor Ort, bevor sie „mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Steyr geflogen“ wurde, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.