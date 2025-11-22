Großbrand in Hinterglemm: Hotel musste evakuiert werden

In einem Wellnesshotel in Hinterglemm ist am Samstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Über 100 Einsatzkräfte standen im dichten Rauch im Großeinsatz, 60 Gäste mussten evakuiert werden.

Ein Brand in einem Wellnesshotel hat am Samstagnachmittag im Saalbacher Ortsteil Hinterglemm (Pinzgau) einen massiven Feuerwehreinsatz ausgelöst. Hotelgäste bemerkten Rauch und Flammen im Wellnessbereich und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Innerhalb kürzester Zeit standen über 100 Feuerwehrleute aus Saalbach, Hinterglemm, Maishofen und Zell am See im Großeinsatz. Der Brand breitete sich rasch aus, der gesamte Bereich war innerhalb weniger Minuten stark verraucht. Die Feuerwehr musste mit schwerem Atemschutz vorrücken – eine Herausforderung, die den Einsatz bis in die Abendstunden verlängerte.

Zahlreiche Gäste in Sicherheit gebracht

Das Hotel wurde vollständig evakuiert. Insgesamt 60 Gäste und Mitarbeitende wurden umgehend in ein nahegelegenes Gebäude gebracht, wo sie betreut und mit dem Nötigsten versorgt wurden. Der Wellnessbereich, in dem das Feuer ausbrach, dürfte den Einsatzkräften zufolge erheblich beschädigt worden sein.

Vier Personen leicht verletzt

Vier Menschen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Zwölf Sanitäterinnen und Sanitäter des Roten Kreuzes waren vor Ort, um die Betroffenen erstzuversorgen. Anschließend wurden sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Bezirks-Feuerwehrkommandant Klaus Portenkirchner schilderte gegenüber dem ORF, dass die starke Rauchentwicklung die Löscharbeiten massiv kompliziere und ein längerer Einsatz zu erwarten sei.

Brandursache noch unklar

Die Polizei ermittelt derzeit, wie es zu dem Feuer im Wellnessbereich kommen konnte. Hinweise auf die Ursache gibt es bisher nicht. Während die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt ist, wird das betroffene Hotel vorerst geschlossen bleiben müssen. Die Gäste wurden bereits anderweitig untergebracht oder werden abreisen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2025 um 17:29 Uhr aktualisiert