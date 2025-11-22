ÖSV-Adler starten mit Dreifachsieg in die Olympiasaison

Besser hätte die Olympiasaison für Österreichs Skispringer nicht beginnen können: Beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer feierten die ÖSV-Adler einen eindrucksvollen Dreifachsieg.

Die Rot-Weiß-Roten haben beim ersten Einzelbewerb der Saison im norwegischen Lillehammer ein eindrucksvolles Ausrufezeichen gesetzt. Daniel Tschofenig sprang mit 133,0 und 129,0 Metern zum Sieg und krönte sich mit 311,5 Punkten zum Sieger des Tages. Der 21-Jährige, bereits im Vorjahr einer der konstantesten Athleten, bestätigte seine Topform eindrucksvoll und führte ein rot-weiß-rotes Podest an, wie man es im Weltcup nur selten zu sehen bekommt.

Hörl stark, Kraft verspielt Sieg – ÖSV mit Triple am Podest

Jan Hörl zeigte sich mit Sprüngen auf 136,0 und 126,0 Meter ebenfalls voll konkurrenzfähig und belegte mit 307,2 Punkten Rang zwei. Stefan Kraft, Halbzeitführender nach einem gewaltigen 138-Meter-Satz, musste im Finaldurchgang kleinere Fehler hinnehmen und fiel auf Rang drei zurück – dennoch ein starker Auftakt für den Weltcupgesamtsieger und Routinier. Das Ergebnis: Ein ÖSV-Dreifachsieg, der den perfekten Start in eine Saison markiert, die klar auf die Olympischen Spiele ausgerichtet ist.

ÖSV auch dahinter stark vertreten – Fettner und Embacher in Top 15

Nicht nur die Podestplätze waren fest in österreichischer Hand:

Maximilian Ortner holte als 23. ebenfalls Weltcuppunkte.

Damit platzieren sich insgesamt fünf Österreicher in den Top 15 – ein Hinweis darauf, wie breit das Team aktuell aufgestellt ist.