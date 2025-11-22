Achtung! Polizei warnt vor dieser Gefahr am Christkindlmarkt

Mit dem Start der Christkindlmärkte steigt auch das Risiko, Opfer von Diebstählen zu werden. Die Polizei warnt vor professionellen Tätergruppen, die das Gedränge und die festliche Ablenkung gezielt ausnutzen.

Veröffentlicht am 22. November 2025

Während in ganz Österreich die Weihnachtsmärkte öffnen, registriert die Polizei jedes Jahr zahlreiche Taschendiebstähle. Besonders die Landespolizeidirektion Tirol warnt aktuell vor einer deutlichen Zunahme solcher Delikte. Die romantische Atmosphäre wirkt dabei oft wie ein Schutzschirm für Täter. Bunte Lichter, Musik, Punschduft und dichtes Gedränge sorgen für Ablenkung – und für perfekte Bedingungen, um unbemerkt zuzuschlagen.

©5min.at Das Getummel rund um einen Christkindlmarkt nützen oft Diebe aus.

Organisierte Tätergruppen nutzen das Gedränge

Viele Diebstähle werden von hochprofessionellen und unauffälligen Tätergruppen begangen. Klassische Methoden sind:

gezieltes Anrempeln ,

, Verschütten von Getränken ,

, das Vorzeigen von Flyern ,

, oder das Verwickeln in ein Gespräch.

All diese Ablenkungsmanöver dienen dazu, die Aufmerksamkeit der Opfer nur für wenige Sekunden zu binden – oft genug für einen schnellen Griff in die Tasche.

So schützt man sich – die wichtigsten Tipps Die Polizei gibt klare Empfehlungen, um das Risiko eines Diebstahls zu reduzieren: Wertsachen körpernah tragen – ideal in verschlossenen Innentaschen oder sichtbar vor dem Körper.

Taschen immer geschlossen halten , Reißverschlüsse ganz zuziehen.

In Menschenmengen aufmerksam bleiben , besonders beim Anstellen oder Schieben im Gedränge.

Misstrauen bei Ablenkungsversuchen : Flyer, „Zufallsrempler“ oder verschüttete Getränke können Tricks sein.

Nur wenig Bargeld mitnehmen , lieber bargeldlos zahlen.

Diebstahl sofort melden und Bank- bzw. SIM-Karten umgehend sperren.



Polizei mit verstärkter Präsenz im Einsatz

Um dem Täteraufkommen entgegenzuwirken, ist die Polizei laut eigener Aussendung „mit verstärkter sichtbarer und ziviler Präsenz sowie Spezialkräften“ auf vielen Märkten unterwegs. Auch die Polizei Steiermark erinnert auf Social Media daran, dass trotz Kontrollen und Patrouillen weiterhin erhöhte Vorsicht gefragt ist.