Alkolenkerin verursacht Frontalcrash: Schein darf sie behalten

In Innsbruck ist Samstagmittag eine 31-jährige Autofahrerin frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug gekracht. Die Frau war laut Polizei alkoholisiert – und entging nur knapp einem Führerscheinentzug.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.50 Uhr auf der Anton-Rauch-Straße in Innsbruck. Die 31-Jährige war stadteinwärts unterwegs, als ihr Pkw plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem Auto eines 56-jährigen Lenkers kollidierte.

Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Die Unfallverursacherin sowie ihr 34-jähriger Beifahrer wurden bei dem Crash leicht verletzt. Der entgegenkommende Lenker blieb nach ersten Informationen unverletzt, sein Fahrzeug jedoch erheblich beschädigt.

Alkohol im Spiel – aber knapp unter Entzugsgrenze

Ein Alkotest ergab, dass die 31-Jährige alkoholisiert war. Der Promillewert lag knapp unter 0,8 – der Schwelle, ab der automatisch ein Führerscheinentzug verhängt wird. Dennoch muss die Frau mit einer Anzeige und empfindlichen Strafen rechnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2025 um 19:36 Uhr aktualisiert