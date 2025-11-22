Tötung einzelner Biber bleibt in Vorarlberg erlaubt

Die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn hat entschieden: Der Naturschutzverein Rheindelta darf weiterhin einzelne Biber töten, wenn andere Maßnahmen scheitern. Die Population ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen.

Nach Jahrhunderten der Abwesenheit ist der Biber wieder ein fixer Bestandteil der Vorarlberger Gewässerlandschaften. Laut Bescheid der Bezirkshauptmannschaft wurde das Tier um 1685 ausgerottet. Seit der Wiederansiedlung im Jahr 2006 hat sich die Population jedoch dynamisch entwickelt. Vor fünf Jahren wurden 170 Tiere in 52 Revieren gezählt – heute sind es rund 300 Biber in etwa 100 Revieren. Damit hat sich die Zahl der Reviere innerhalb von vier Jahren nahezu verdoppelt. Mit der wachsenden Population steigt allerdings auch das Konfliktpotenzial. Biber siedeln sich zunehmend in siedlungsnahen Gewässern an, fällen Bäume, untergraben Uferzonen und stauen Bäche auf. Der bekannteste „Problemschöpfer“, der Biber „Otto“, knabberte im Vorjahr mehrere Obstbäume in Dornbirn nieder.

Konflikte mit Anrainern nehmen zu

Die BH sieht die Vermehrung als Auslöser für wiederkehrende Auseinandersetzungen zwischen Tieren, Grundbesitzern und Bevölkerung. Um die Akzeptanz zu sichern, sei ein koordiniertes Bibermanagement notwendig. „Um Konflikte zu entschärfen und die Akzeptanz für den Biber zu steigern, braucht es gezielte Maßnahmen“, heißt es in der Entscheidung.

Tötung bleibt erlaubt – aber nur als absolut letztes Mittel

Die Behörde erlaubt dem Naturschutzverein Rheindelta weiterhin die Tötung einzelner Tiere, betont aber klar: Die Maßnahme bleibt ultima ratio. Zunächst werden grundsätzlich bauverändernde Maßnahmen gesetzt:

Öffnen oder Entfernen von Dämmen

Aufstellen von Elektrozäunen

Sichern gefährdeter Bäume durch Drahtgitter

Bergen und Behandeln verletzter Tiere

Einschläfern stark verletzter Biber

Oft reichen bereits einfache Schutzmaßnahmen, um eine friedliche Koexistenz zu ermöglichen, betont der Naturschutzverein.

Kein Nachteil für die Gesamtpopulation erwartet

Die Amtssachverständige geht davon aus, dass die Fortführung dieser Maßnahmen die Biberpopulation in Vorarlberg nicht gefährdet. Auch die BH hält fest, dass die Population trotz einzelner Entnahmen „in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen“ werde. Betroffen sind vor allem das Naturschutzgebiet „Birken – Schwarzes Zeug – Mäander der Dornbirnerach“ sowie weitere Schutzgebiete in Dornbirn, Lustenau und Hohenems.