Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt den Hallstättersee in Bad Goisern im Winter. Auch schnee ist zu sehen.
Es bleibt frisch.
Österreich
22/11/2025
Wetter

Wintertag mit Sonne: Westen trübt ein, Osten bleibt kalt

Restwolken und leichter Schneefall lösen sich am Vormittag rasch auf, vielerorts zeigt sich die Sonne. Im Westen ziehen jedoch im Tagesverlauf dichte Wolken einer Warmfront auf. Die Temperaturen bleiben winterlich.

von Stefan Putz Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)

„Restwolken mit leichtem Schneefall im Osten ziehen noch am Vormittag ab und in vielen Regionen scheint die Sonne. Im Westen ziehen allerdings im Tagesverlauf mehr und mehr Wolkenfelder einer Warmfront auf. Der Wind weht meist nur schwach, nur im Osten bläst noch teils mäßiger Nordwestwind. Tageshöchstwerte minus 5 bis plus 3 Grad“ so die Prognose der GeoSphere Austria.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: