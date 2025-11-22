Wintertag mit Sonne: Westen trübt ein, Osten bleibt kalt

Restwolken und leichter Schneefall lösen sich am Vormittag rasch auf, vielerorts zeigt sich die Sonne. Im Westen ziehen jedoch im Tagesverlauf dichte Wolken einer Warmfront auf. Die Temperaturen bleiben winterlich.

„Restwolken mit leichtem Schneefall im Osten ziehen noch am Vormittag ab und in vielen Regionen scheint die Sonne. Im Westen ziehen allerdings im Tagesverlauf mehr und mehr Wolkenfelder einer Warmfront auf. Der Wind weht meist nur schwach, nur im Osten bläst noch teils mäßiger Nordwestwind. Tageshöchstwerte minus 5 bis plus 3 Grad“ so die Prognose der GeoSphere Austria.