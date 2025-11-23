Badeunfall in Innsbruck: Sechsjährige musste reanimiert werden

Eine Sechsjährige musste am Samstagabend in einer öffentlichen Badeanstalt in Innsbruck reanimiert werden. Das Kind lag reglos am Beckenboden.

Dramatische Szenen spielten sich am Samstagabend in einer öffentlichen Badeanstalt in Innsbruck ab. Ein Badegast entdeckte eine Sechsjährige, die reglos am Beckenboden lag. “ Es wurden unverzüglich Reanimationsmaßnahmen unter Anwendung eines Defibrillators eingeleitet“, heißt es vonseiten der Polizeiinspektion Innsbruck Neu Arzl. „Beim Eintreffen des verständigten Notarztes sowie der Sanitäter wies das Mädchen bereits wieder eine selbstständige Atmung auf.“ Sie wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert.