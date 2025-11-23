Gas-Austritt in Tirol: Mehrparteienhaus evakuiert

Die Freiwilligen Feuerwehren Schwaz und Jenbach sowie das Rote Kreuz und mehrere Polizeistreifen wurden am Samstagabend zu einem Mehrparteienhaus in Schwaz alarmiert. Eine Bewohnerin hatte Gasgeruch wahrgenommen.

Ein Mehrparteienhaus im Tiroler Bezirk Schwaz wurde am Samstagabend evakuiert. Eine Bewohnerin hatte Gasgeruch wahrgenommen. Kurz darauf stellte sich heraus, dass es tatsächlich einen Defekt an der Gastherme des Hauses gab. „Die Hausbewohner wurden vorübergehend in nahegelegenen Räumlichkeiten untergebracht“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Schwaz. Gegen 21 Uhr konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurück. „Durch den Gasaustritt wurde keine Person verletzt“, versichern die Polizisten abschließend.