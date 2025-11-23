Gemeinsam gegen Gewalt: NÖ baut Opferschutz weiter aus

Viele Opfer von Gewalt suchen zuerst das Gesundheitswesen auf. Deshalb ist es wichtig, dass Personal Anzeichen erkennt und sensibilisiert ist. Das Gesundheitswesen investiert intensiv in den Opferschutz, gemeinsam mit der Polizei.

Eine von fünf Frauen in Österreich wurde bereits einmal in ihrem Leben Opfer von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt. Aber das betrifft nicht nur Frauen – auch Kinder, ältere Menschen, Männer und Menschen mit Behinderung können Opfer von Gewalt sein. Deshalb gibt es seit 2020 eine enge Kooperation zwischen der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) und der Polizei, um Betroffene zu schützen und ihnen bestmöglich zu helfen. Diese Maßnahme soll jetzt weiter vertieft werden.

Gesundheitswesen erste Anlaufstelle bei Gewalt

Für viele Frauen, die von Gewalt betroffen sind, ist das Gesundheitswesen die erste Anlaufstelle, wenn es um akute Verletzungen oder um die Folgen von physischer und psychischer Gewalt geht. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken sind oft die Ersten, die mit den Spuren von Gewalt konfrontiert werden. Deshalb ist es entscheidend, dass sie sensibilisiert sind und wissen, worauf sie achten müssen“, so die NÖ LGA-Vorstände Elisabeth Bräutigam, Gerhard Dafert und Bernhard Kadlec.

Gemeinsam den Opferschutz verbessern

Damit Betroffene bestmöglich geschützt und unterstützt werden, verstärken die NÖ LGA und die Polizei ihre Zusammenarbeit im Bereich des Opferschutzes. Ziel ist es, Gesundheitspersonal und Exekutive noch enger zu vernetzen, um im Verdachtsfall rasch, professionell und vor allem einfühlsam reagieren zu können. Dabei setzt die NÖ LGA auch auf das Know-how und die jahrelange Expertise von Gerichtsmediziner Martin Grassberger. „Bereits jetzt haben wir schon zahlreiche Maßnahmen umgesetzt wie eine einheitliche Vorgehensweise bei Verdacht auf Gewalt, Interne Schulungsmaßnahmen, Fachtagungen oder Opferschutzkongresse, Opferschutzgruppen in jedem Klinikum, Informationsfolder für Mitarbeitende als auch Betroffene oder auch Sensibilisierungsmaßnahmen wie Plakate, Visitenkarten, Sticker bspw. an WC-Innentüren mit QR-Code, die direkt zu Unterstützungsangeboten führen“, so die Vorstände.

Wurdest du schon einmal Opfer von Gewalt? Ja, körperliche Gewalt Ja, psychische Gewalt Ja, beides Nein, nie Ich möchte darüber nicht sprechen Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Untersuchungsbogen als Beweisdokument

Neu ist jetzt ein erweiterter Untersuchungsbogen, der gemeinsam erstellt wurde. Er soll in Zukunft für eine standardisierte Dokumentation zur Verfügung stehen. Der Bogen bietet der Polizei und auch dem Opfer eine gerichtsverwertbare Dokumentation inklusive Fotodokumentation und Spurensicherung. „Opferschutz funktioniert nur im Netzwerk. Wenn Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Verletzungen aufmerksam werden und uns kontaktieren, können wir gemeinsam verhindern, dass Gewalt weitergeht oder eskaliert“, erklärt Landespolizeidirektor Franz Popp.

Sensibilität gefragt: So erkennt man Gewalt

„Um Gewalt erkennen zu können, ist Sensibilität gefragt. Mögliche Anzeichen sind unplausible Erklärungen zum Unfallhergang, Verletzungen an untypischen Stellen, Hämatome unterschiedlichen Alters oder Brandwunden mit klaren Abdrücken, etwa von einer Herdplatte oder einem Bügeleisen. Auch verzögertes Aufsuchen medizinischer Hilfe, häufige nächtliche Notfallbesuche oder ein auffällig ängstliches und überangepasstes Verhalten können Hinweise sein“, so Popp.

16 Tage gegen Gewalt

Zudem unterstützen die NÖ Kliniken die Kampagne 16 Tage gegen Gewalt, die auch in diesem Jahr wieder von 25. November bis 10. Dezember stattfindet. Mit der orangefarbenen Beleuchtung vieler öffentlicher Gebäude wird ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt gesetzt. Und damit auch Solidarität mit allen Betroffenen. Neben dem Opferschutz in den NÖ Kliniken gibt es im Land NÖ ein ausgebautes Netzwerk an Einrichtungen wie Frauenberatungsstellen, Frauenhäuser und Gewaltschutzzentren sowie auch das NÖ Frauentelefon. Dabei wird den Betroffenen anonym, kostenfrei und unkompliziert weitergeholfen.