Wenn Kälte tötet – Caritas ruft zu dringend nötiger Hilfe auf

Die Tage werden kälter und viele Menschen sind der Kälte schutzlos ausgesetzt. Doch anstatt wegzusehen, kannst du aktiv helfen – jeder noch so kleine Beitrag kann Leben retten.

Die Tage werden immer kürzer, die Nächte länger und die Temperaturen sinken weiter. Für obdachlose Menschen kann die Kälte zur tödlichen Gefahr werden. Deshalb appelliert Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler, nicht wegzusehen, sondern Hilfe für diese Menschen zu ermöglichen. „Menschen ohne Zuhause fehlt der Schutz, den vier Wände bieten. Ein Anruf beim Kältetelefon kann der erste Schritt sein, um einem Menschen das Leben zu retten“, sagt die Caritas-Präsidentin.

Hilfe für Obdachlose in ganz Österreich

Das Caritas-Kältetelefon und die Winternothilfe sind dabei österreichweit im Einsatz. „Obdachlosigkeit kostet Kraft, macht krank und einsam. Auf diese vielen Gesichter der Obdachlosigkeit ist unser Hilfsangebot abgestimmt. Und je niedriger die Temperaturen, desto wichtiger wird die Hilfe für Betroffene“, so Tödtling-Musenbichler. In den Winternotquartieren der Caritas können obdachlose Menschen im Warmen schlafen. In den Wärmestuben und Tageszentren können sich Betroffene tagsüber aufwärmen und eine warme Mahlzeit essen.

Hilfe bei Kälte in Österreich Wien – Kältetelefon Caritas Wien: 01/4804-553 – 0-24 Uhr, 29. Oktober bis 29. April Burgenland – Kältetelefon Caritas Burgenland: 0676/8373-0322 – 8-22: Uhr, 1. November bis 31. März Steiermark – Kältetelefon Caritas Steiermark: 0676/8801-58111 – 18-24 Uhr, 11. November bis 31. März Kärnten – Kältetelefon Caritas Kärnten: 0463/3960-60 – 18-6 Uhr, 1. November bis 31. März Salzburg – Kältetelefon Caritas Salzburg: 0676/8482-10651 – 0-24 Uhr, 1. November bis 31. März Tirol – Kältetelefon: 0512/2144-7 (TSD – Tiroler Soziale Dienste GMBH) – 0-24 Uhr, 1. November bis 30. April Vorarlberg – Caritas Center Feldkirch: 05522/200-1700 – 8-12 Uhr (Mo-Fr)

Notschlafstelle am Jahnplatz 4 in Feldkirch: 05522/200-1200 – 18-08:00 Uhr

Caritas Café 05522/200-1570 – 08:30-16:30 Uhr (Mo-Fr), 8.30-12 Uhr (Sa) Oberösterreich – Kältetelefon für das Linzer Stadtgebiet – Sozialverein B37 – OBST 0732/7767-67560, E-Mail: linzer-kaeltetelefon(at)b37.at – 10-12 Uhr (Di, Do) – 1. November bis 31. März

Außerhalb der genannten Zeiten ist ein Anrufbeantworter aktiv. Mails können immer gesendet werden. Niederösterreich – Kein Kältetelefon! Notschlafstellen gibt es in St. Pölten (Emmaus) und Wr. Neustadt (Verein für soziale Betreuung Süd und VBO)

Streetwork-Teams helfen Menschen in Not

Auch Sozialarbeiter und Ärzte sind im Einsatz. Die mobilen Streetwork-Teams helfen mit Lebensmittelpaketen, Decken und Schlafsäcken. Sie leisten auch erste medizinische und psychologische Erstversorgung. „Nur durch den unermüdlichen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen, die Unterstützung zahlreicher Freiwilliger und durch unsere Spenderinnen können wir diese dringend nötige Hilfe leisten. Jede gespendete Stunde, jeder Euro und jedes wärmende Kleidungsstück zählt – denn Wärme ist nichts Selbstverständliches“, betont Tödtling-Musenbichler.

Wärme spenden und Gutes tun

Auch du kannst helfen und zum Beispiel auf www.shop.caritas.at/hilfspakete/winter-waerme ein Wärmepaket oder einen Schlafsack spenden. Egal, wie groß oder klein der Beitrag ist. Jeder Euro macht einen Unterschied.