Winterliche Woche in Österreich: Schnee, Regen und kaum Sonne

Die Österreicher müssen sich auf eine wechselhafte Woche einstellen. Nach einem halbwegs sonnigen Sonntag bringt die neue Woche vor allem Regen, Schneefall und Glatteis.

Am Sonntag ziehen letzte Restwolken und leichte Schneefälle im Osten am Vormittag vollständig ab, und in vielen Regionen scheint die Sonne. Im Laufe des Tages ziehen im Westen allerdings mehr Wolkenfelder einer Warmfront auf. Mehr dazu hier: Wintertag mit Sonne: Westen trübt ein, Osten bleibt kalt. Doch die Warmfront ist nur von kurzer Dauer, denn bereits am Montag kommen eher winterliche Verhältnisse zurück.

Montag bringt Niederschlag und Glatteis

Zum Wochenstart ziehen die Wolkenfelder einer Warmfront durch und die Sonne zeigt sich kaum. „Mit der bald darauf folgenden Kaltfront werden von Westen her im Tagesverlauf Niederschläge immer häufiger“, heißt es seitens der GeoSphere. Die Schneefallgrenze soll auf 800 bis 1.300 Meter Seehöhe ansteigen. Stellenweise kann es auch zu Glatteisbildung kommen. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 10 bis plus 3 Grad. Im Laufe des Tages können die Temperaturen bis zu 8 Grad erreichen, vor allem im Westen und in mittleren Höhenlagen.

Regen und Schnee am Dienstag in Österreich

Auch am Dienstag ist in vielen Landesteilen eher ein trüber und niederschlagsreicher Tag. Besonders im Südosten und Süden, aber auch in einigen Nordstaulagen, wird anhaltender Regen und Schnee erwartet. Im Laufe des Tages steigt die Schneefallgrenze an der Alpennordseite etwa auf 600 bis 1.000 Meter Seehöhe. „Im Süden liegt sie nur in einzelnen Kaltluftseen mitunter deutlich darunter, sonst aber meist über 1.000 m Seehöhe“, heißt es.

©GeoSphere Austria/bergfex Die kommende Woche bringt in Österreich Regen, Schnee und kaum Sonne.

Mittwoch: Schnee und Schneeregen erwartet

Die Wochenmitte bringt recht kalte Luftmassen mit häufigem Schneefall oder Schneeregen. Betroffen sind vor allem die Alpennordseite sowie der Norden und Nordosten. „Voraussichtlich wetterbegünstigt ist der Süden, Details im genauen Wetterablauf sind aber noch unsicher“, betont die GeoSphere. Die Temperaturen liegen um minus 4 bis plus 5 Grad.

Sonne am Donnerstag erwartet

Zum Ende der Woche hin soll sich am Donnerstag zumindest nach Westen recht sonniges Wetter ankündigen. Am Nachmittag kann sich auch in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland hin und wieder die Sonne zeigen. Die Temperaturen liegen um minus 10 bis plus 6 Grad.