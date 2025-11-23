Alkolenker (23) prallt gegen Baum: Zwei Mitfahrer verletzt

In Lohnsburg im Bezirk Ried ist es am Samstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 23-jähriger Lenker verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto. Zwei Männer wurden verletzt, einer davon schwer.

Am Samstagabend kam es in Lohnsburg (Bezirk Ried, Oberösterreich) zu einem schweren Unfall, als ein 23-jähriger Autofahrer auf der Mairecker Gemeindestraße Richtung Höschmühl in einer Linkskurve die Kontrolle verlor und, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich berichtet, „gegen einen Baum kollidierte“. Im Wagen saßen zwei Männer im Alter von 40 und 47 Jahren, die dabei verletzt wurden, einer davon schwer und beide ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallgrund zeigte sich rasch: „Ein durchgeführter Alkomattest beim Lenker verlief mit 1,62 Promille positiv, weshalb ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Er wird angezeigt“, so die Polizei abschließend.