Vorsicht: Betrüger verschicken falsche Mahnungen

Unerfreulich: Plötzlich flattert eine Verkehrsstrafe aufs Handy, und es heißt auch noch „Letzte Mahnung, sonst werden Gebühren verrechnet.“ Man möchte sie schnell bezahlen, doch das ist ein großer Fehler.

Online-Betrug wird immer gefährlicher. Denn Betrüger nutzen immer ausgeklügeltere Methoden, um an die Daten und das Geld ihrer Opfer zu kommen. Dabei geben sie sich auch als seriöse Unternehmen aus, um vertrauenswürdig zu wirken. Aktuell warnt Watchlist Internet vor einer Phishing-Welle, die gerade die Runde macht.

Mahn-SMS der „ASFINAG“

Konkret geht es um eine Mahn-SMS, die sich im Umlauf befindet und angeblich von der ASFINAG stammt. Es geht um eine Verkehrsstrafe, die noch offen ist. Und es wird behauptet, dass es sich um die letzte Mahnung handelt, bevor die Säumnisgebühren steigen. Die Zahlungsaufforderung beträgt 8,60 Euro – klingt wenig, oder? Natürlich möchte man die Strafe möglichst schnell begleichen, denn wer zahlt schon gerne zusätzliche Kosten.

Verkehrsstrafe: So funktioniert die Mautgebühr-Falle

Aber wie kommt die angebliche Verkehrsstrafe überhaupt zustande? Es soll eine Mautgebühr darstellen, die nur per Kreditkarte bezahlt werden kann. Und gerade diese niedrige Gebühr von 8,60 Euro erweckt den Eindruck, dass man tatsächlich etwas übersehen haben könnte. Doch genau da schnappt die Falle zu: Die Webseite sieht täuschend echt aus. Erfahrungsgemäß bleibt es dann auch nicht bei der vermeintlichen Gebühr, denn im Online-Banking könnten später noch viel höhere Beträge abgebucht werden. Wer also nicht aufmerksam ist, riskiert, viel Geld zu verlieren.

Die Phishing-Website der „ASFINAG" sieht täuschend echt aus.

So erkennst du die Betrugsmasche SMS: Strafen oder Mautforderungen erhältst du nicht per SMS. Die ASFINAG verschickt keine Zahlungsaufforderungen auf diesem Weg.

Strafen oder Mautforderungen erhältst du nicht per SMS. Die ASFINAG verschickt keine Zahlungsaufforderungen auf diesem Weg. Webadresse prüfen: Achte genau darauf, dass du auf der echten Website bist: www.asfinag.at. Gefälschte Seiten verwenden oft ähnliche, aber falsche Domains – z. B. asfineg.top.

Achte genau darauf, dass du auf der echten Website bist: www.asfinag.at. Gefälschte Seiten verwenden oft ähnliche, aber falsche Domains – z. B. asfineg.top. Links prüfen: Klicke auf keine Links in SMS oder E-Mails, die verdächtig wirken. Achte auf ungewöhnliche oder abweichende Schreibweisen.

Klicke auf keine Links in SMS oder E-Mails, die verdächtig wirken. Achte auf ungewöhnliche oder abweichende Schreibweisen. Dringlichkeit hinterfragen: „Du musst sofort zahlen!“ – Seriöse Anbieter setzen dich nicht unter Druck.

„Du musst sofort zahlen!“ – Seriöse Anbieter setzen dich nicht unter Druck. Plausibilität prüfen: Ist die Zahlung wirklich offen? Warst du überhaupt auf der entsprechenden Strecke unterwegs?

Ist die Zahlung wirklich offen? Warst du überhaupt auf der entsprechenden Strecke unterwegs? Nur Kreditkarte? Vorsicht: Betrügerische Websites verlangen oft ausschließlich Kreditkartenzahlung, da die Beträge später schwer zurückgeholt werden können.

In die Betrugsmasche getappt?

Du bist bereits in die Falle getappt? Keine Panik: Kontaktiere sofort deinen Zahlungsdienstleister und versuche, die Zahlung zu stoppen. Wichtig ist auch, dass du Anzeige bei der Polizei erstattest. Das ist essenziell, da Kriminelle deine Daten für Betrugsmaschen in deinem Namen verwenden könnten.