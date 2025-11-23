Skip to content
TEDi ruft aktuell Luftballone zurück, weil sie gesundheitsgefährend sein könnten.
Österreich
23/11/2025
Gesundheitsrisiko

„Gesundheitsgefährdend“ – TEDi ruft beliebtes Produkt zurück

Weil Produkttests erhöhte Werte an N-Nitrosaminen ergeben haben, werden aktuell Luftballons zurückgerufen. Von einer weiteren Verwendung wird abgeraten.

Bei TEDi gibt es aktuell einen Produktrückruf. Betroffen sind Luftballons, die fast ein Jahr lang im Discounter für sechs Euro verkauft wurden. „Produkttests wiesen erhöhte Werte an N‑Nitrosaminen nach. Diese Stoffe können gesundheitsgefährdend sein, deshalb wird von einer weiteren Verwendung der Ballons abgeraten“, warnt das Unternehmen.

TEDi-Rückruf: Dieses Produkt ist betroffen

  • Produkt: Luftballone
  • Verkäufer: Tedi
  • Verkauf: 10.12.2024 – 19.11.2025
  • Verkaufspreis: 6 €
  • Bezeichnung: 40 metallic Ballons
  • Art.-Nr.: 37042001301000000600

Produktrückruf bei TEDi: Das sollten Betroffene jetzt tun

Konkret wurde das Produkt vom 10. Dezember 2024 bis 19. November 2025 in den TEDi-Filialen verkauft. Solltest du im entsprechenden Zeitraum das Produkt gekauft haben, kannst du es gegen Erstattung des Verkaufspreises oder gegen einen anderen Artikel in der Filiale umtauschen. Bei weiteren Fragen kann der Kundendienst telefonisch unter +49 231 555770 oder per E-Mail an info@tedi.com kontaktiert werden.

