Auf dem Foto von www.5min.at sieht man ein Rettungsauto des Roten Kreuzes.
Einsatzkräfte versorgten den verletzten 14-Jährigen und brachten ihn aus dem Wald ins Klinikum Wels-Grieskirchen.
Wels-Land/OÖ
23/11/2025
Am Kopf getroffen

Jugendlicher (14) bei Treibjagd in Sipbachzell von Ast getroffen

In Sipbachzell (Bezirk Wels-Land) ist ein 14-Jähriger bei einer Treibjagd verletzt worden. Ein morscher Ast stürzte zu Boden und traf den Burschen am Kopf. Einsatzkräfte brachten ihn ins Klinikum Wels-Grieskirchen.

von Julia Waldhauser
Bei einer Treibjagd in Sipbachzell kam es am Samstag, dem 22. November 2025, zu einem Unfall: Wie die „Oberösterreichischen Nachrichten“ berichten, löste sich ein morscher Ast von einem Baum und traf einen 14-Jährigen am Kopf. Die Beteiligten trugen den verletzten Jugendlichen aus dem unwegsamen Waldgelände, wo bereits ein Notarzt und Sanitäter warteten. Vor Ort wurde der Bursch erstversorgt und anschließend ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht. Wie schwer seine Verletzungen sind, stand laut Polizei zunächst nicht fest.

