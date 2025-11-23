Raub in Innsbruck: Täter attackieren Mann (50) und fliehen

Der Mann wurde in einen Hinterhalt gelockt. Als er seine Wertgegenstände nicht herausgeben wollte, kam es zur Rauferei. Erst als eine Fußgängerin eingriff, ergriffen die Täter die Flucht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am vergangenen Freitag gegen 20.30 Uhr wurde ein 50-Jähriger in der Kärntnerstraße in Innsbruck (Tirol) von unbekannten Tätern in einen Innenhof gelockt. Doch dort wartete ein Hinterhalt: Zwei weitere Unbekannte lauerten dort bereits und forderten vom Opfer die Geldtasche sowie sein Handy. Dieses weigerte sich jedoch und versuchte zu flüchten. Dadurch kam es zu einer Rauferei unter den Männern.

Fußgängerin schritt ein

„Als eine Passantin den Männern zurief, dass sie die Polizei rufen würde, ergriffen die Täter mit dem Smartphone des Opfers die Flucht“, informiert die Polizei. Ersten Informationen zufolge sollen die Täter schwarz gekleidet gewesen sein, vermutlich ausländischer Herkunft, und konnten gut Deutsch sprechen.