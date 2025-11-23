Skip to content
/ ©Fotomontage Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Blaulicht der Polizei und die Faust eines Mannes.
In der Kärntnerstraße wurde ein Mann ausgeraubt.
Innsbruck/Tirol
23/11/2025
Zeugen gesucht

Raub in Innsbruck: Täter attackieren Mann (50) und fliehen

Der Mann wurde in einen Hinterhalt gelockt. Als er seine Wertgegenstände nicht herausgeben wollte, kam es zur Rauferei. Erst als eine Fußgängerin eingriff, ergriffen die Täter die Flucht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)

Am vergangenen Freitag gegen 20.30 Uhr wurde ein 50-Jähriger in der Kärntnerstraße in Innsbruck (Tirol) von unbekannten Tätern in einen Innenhof gelockt. Doch dort wartete ein Hinterhalt: Zwei weitere Unbekannte lauerten dort bereits und forderten vom Opfer die Geldtasche sowie sein Handy. Dieses weigerte sich jedoch und versuchte zu flüchten. Dadurch kam es zu einer Rauferei unter den Männern.

Fußgängerin schritt ein

„Als eine Passantin den Männern zurief, dass sie die Polizei rufen würde, ergriffen die Täter mit dem Smartphone des Opfers die Flucht“, informiert die Polizei. Ersten Informationen zufolge sollen die Täter schwarz gekleidet gewesen sein, vermutlich ausländischer Herkunft, und konnten gut Deutsch sprechen.

Zeugenaufruf – Raub in Innsbruck

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern machen können, mögen bitte die Polizeiinspektion Pradl unter 059 133 7587 oder jede andere Polizeidienststelle unter 059 133 kontaktieren.

