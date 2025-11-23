Dornbirn: Neues Lebensmittelgeschäft für Bedürftige eröffnet

Das Geschäft für Menschen mit geringem Einkommen soll allen ermöglichen, hochwertige Lebensmittel zu kaufen. Bereits zwei Standorte gibt es und im kommenden Jahr soll ein weiterer eröffnen.

Die Teuerung in Österreich macht vielen zu schaffen. Vor allem beim Einkaufen müssen Menschen mit geringem Einkommen jeden Cent zweimal umdrehen. In Vorarlberg gibt es dafür allerdings eine Lösung.

Lebensmittelgeschäft für bedürftige Menschen

Nämlich „Mein guter Laden“ – ein Lebensmittelmarkt für bedürftige Menschen. Menschen mit geringem Einkommen sollen damit die Möglichkeit haben, hochwertige Lebensmittel zu bekommen, um nicht darauf verzichten zu müssen. „Wir setzen uns für Menschen mit geringem Einkommen ein und fördern Umweltschutz durch verantwortungsvolles Handeln“, heißt es auf der Webseite.

Menschen unterstützen und Lebensmittelverschwendung reduzieren

Die angebotenen Lebensmittel kommen vom Verein „Tischlein deck dich Vorarlberg“. Das sind Waren von verschiedenen Handelsunternehmen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht verkauft werden können, unter anderem wegen kleiner Fehler in der Verpackung. Durch den Verkauf dieser Lebensmittel wird gleich doppelt geholfen: Menschen mit geringem Einkommen können die hochwertigen Lebensmittel kaufen, und gleichzeitig wird die Verschwendung dieser Produkte reduziert, denn sie würden sonst im Müll landen. Die Lebensmittel werden selbstverständlich kontrolliert.

Bis zu 80 Prozent günstiger einkaufen

„Bei uns dürfen nur Menschen einkaufen, die wenig Geld zur Verfügung haben. ‚Mein guter Laden‘ ist für Menschen gedacht, die am Existenzminimum leben“, heißt es weiter. Alle anderen werden gebeten, regulär einzukaufen, damit die Hilfe wirklich nur dort ankommt, wo sie auch benötigt wird. In dem Geschäft gibt es ein komplettes Sortiment – und das zu Preisen, die bis zu 80 Prozent günstiger sind als in normalen Läden.

Wer darf in „Mein guter Laden“ einkaufen gehen? Kunden sind Personen mit geringerem Einkommen wie: Pensionisten

Alleinerziehende

Studierende

Menschen in Notlagen

„Mein guter Laden“: Weiterer Standort soll eröffnen

In Vorarlberg gibt es derzeit zwei Geschäfte dieser Art: eines in Bludenz und eines in Feldkirch-Tosters. Wie der „ORF“ berichtet, soll nächstes Jahr ein dritter Standort in Dornbirn-Haselstauden eröffnen. Weitere Standorte sind vorerst nicht geplant. Man wolle sich auf den Betrieb der aktuellen Standorte konzentrieren, was manchmal herausfordernd sei.