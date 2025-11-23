Steuertricks ade: Neues Paket soll Rekordsummen einbringen

Ein neues, rund 270 Millionen Euro schweres Betrugsbekämpfungspaket soll die staatliche Kontrolle stärken und Lücken im Steuer- und Sozialwesen schließen.

Das Finanzministerium hat die erwarteten Einnahmen aus dem neuen Betrugsbekämpfungspaket vorgestellt, das im Dezember den Nationalrat passieren soll. Insgesamt sollen Maßnahmen gegen Steuer- und Sozialbetrug rund 270 Millionen Euro in die Staatskasse spülen. Ein Großteil davon soll durch effizientere Kontrollen zustande kommen.

Kontrolloffensive bringt 110 Millionen Euro

Mit 110 Millionen Euro ist der größte Brocken klar der verstärkten Prüf- und Kontrolltätigkeit zuzurechnen. Zusätzliche Prüferinnen und Prüfer, bessere Datenverwertung sowie modernisierte Ermittlungsinstrumente sollen künftig eine deutlich höhere Trefferquote ermöglichen.

Luxusimmobilien: Vorsteuerabzug fällt weg

Ein gewichtiger Teil des Pakets dreht sich um Änderungen im Immobiliensektor. Die Abschaffung des Vorsteuerabzugs bei der Vermietung von Luxusimmobilien soll 50 Millionen Euro bringen und bildet damit die zweitgrößte Einnahmequelle. Bislang konnten Unternehmen die für den Wohnbau gezahlte Umsatzsteuer vollständig vom Staat zurückholen – ein Modell, das nun als zu großzügig und anfällig für Gestaltungsspielräume gilt.

Autowracks und Bauwirtschaft im Fokus

Auch an anderer Stelle wird nachgeschärft:

40 Millionen Euro erwartet das Finanzministerium aus der Einschränkung der Rückerstattung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) bei Exporten von Autowracks.

erwartet das Finanzministerium aus der Einschränkung der Rückerstattung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) bei Exporten von Autowracks. 16 Millionen Euro sollen durch die Erweiterung der Auftraggeberhaftung am Bau hereinkommen – ein Bereich, der seit Jahren als risikobehaftet für Sozial- und Abgabenbetrug gilt.

Härtere Strafen und neue Grenzen für Bargeld

Das Paket enthält außerdem mehrere Maßnahmen zur Erhöhung der Abschreckung:

Strengere Strafen bei Abgabenhinterziehung – künftig auch dann, wenn ein Betrugsversuch keine Gewinne, sondern Verluste verursacht.

Bargeldannahme in Finanzämtern wird – analog zu Regelungen im Bankensektor – auf 10.000 Euro gedeckelt, um Schwarzgeld- und Geldwäschefällen vorzubeugen.

Erweiterte Auskunftspflichten bei Sozialbetrug

Ein weiterer Schwerpunkt betrifft den Sozialversicherungsbereich. Die Auskunfts- und Einsichtspflichten, die bisher nur gegenüber Dienstgebern und Versicherten galten, werden auf Personen ausgeweitet, die indirekt relevante Informationen haben könnten – etwa Auftraggeber oder Beschäftigte anderer Unternehmen. Damit soll der oft schwer fassbare Sozialbetrug in komplexen Beschäftigungsverhältnissen effizienter verfolgt werden.

„Frage der Gerechtigkeit“

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) betonte, dass die Bekämpfung von Steuerbetrug „weit mehr als eine budgetäre Maßnahme“ sei: „Es ist vor allem eine Frage der Gerechtigkeit.“ Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) hob hervor, dass das Paket auch Rechtssicherheit erhöhe und Verfahren beschleunige.