Kind an Board: Lenkerin lieferte sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Eine 29-Jährige lieferte sich am Samstagabend eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei, bei der sie zahlreiche Verkehrsregeln missachtete und mehrere Unfälle verursachte. Im Auto befand sich ihre 9-jährige Tochter.

Am Abend des 22. November versuchte eine Polizeistreife in Haid einen PKW im Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Wiener Straße, A7 Fahrtrichtung Nord einer routinemäßigen Kontrolle zu unterziehen. Die 29-jährige Lenkerin missachtete dabei das Anhaltezeichen und flüchtete über die Wiener Straße Richtung Bulgariplatz. Im Fahrzeug befand sich auch ihre neunjährige Tochter.

Mehrere Unfälle: Lenkerin rast vor Polizei davon

Im Bereich Bulgariplatz missachtete sie mehrere rote Ampeln, Geschwindigkeitsbegrenzungen und befuhr den baulich getrennten, selbstständigen Gleiskörper der Straßenbahn. Auf der Wankmüllerhofstraße war sie folglich mit 145 km/h unterwegs und beschädigte einen geparkten PKW. Über die Kremplstraße fuhr sie zur B1-Wiener Straße, Richtung Ebelsberg und touchierte einen weiteren PKW im Gegenverkehr. Im Bereich Haltestelle Scharlinz wendete sie ihr Fahrzeug und befuhr die B1 Richtung stadteinwärts abermals mit 140 km/h. Sie bog schließlich in die Rosenbauerstraße und wurde folglich in der Fichtenstraße von einem couragierten, unbeteiligten Verkehrsteilnehmer und einem Streifenwagen blockiert. Dennoch versuchte sie die Fahrt fortzusetzen und beschädigte das Einsatzfahrzeug und einen geparkten PKW.

Führerscheinlose PKW-Lenkerin entzog sich Anhaltung

Die 29-Jährige wurde aufgefordert ihr Fahrzeug zu verlassen, weigerte sich jedoch und versuchte das Öffnen der Fahrzeugtüre durch die Beamten zu verhindern. Sie musste unter Anwendung von Körperkraft aus dem Fahrzeug verbracht werden. Durch ihren immensen Widerstand konnte sie erst mit Unterstützung von einer SIG-Streife überwältigt und festgenommen werden. Bei ihrer heftigen Gegenwehr wurde ein Beamter an der Hand leicht verletzt. Das neunjährige Kind wurde dem Vater übergeben. Der Grund für das Entziehen der Anhaltung sei laut ihren Angaben gewesen, dass sie keine gültige Lenkberechtigung besitzen würde. In Summe wurden auf fünf Kilometer fünf PKW beschädigt und eine Vielzahl an verkehrsrechtlichen Übertretungen gesetzt. Die Lenkerin wurde in das Polizeianhaltezentrum Linz überstellt.