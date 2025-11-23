Richterin bleibt hart: Rene Benko bleibt weiter hinter Gittern

René Benko bleibt in Untersuchungshaft. Der in Ungnade gefallene Immobilienunternehmer scheiterte erneut mit dem Versuch, seine Freilassung zu erwirken

Der prominente Immobilienunternehmer René Benko muss weiterhin in Untersuchungshaft bleiben. Am 10. November entschied die zuständige Richterin, dass der dringende Tatverdacht nach wie vor bestehe – ein Befund, der dem früheren Signa-Gründer mindestens zwei weitere Monate im Gefängnis beschert. Damit wird Benko den Jahreswechsel sicher hinter Gitter verbringen.

Erneuter Versuch gescheitert

Wie bereits mehrfach zuvor versuchte Benko auch diesmal, die Fortsetzung seiner U-Haft abzuwenden. Sein Argument: Er könne seine Unschuld nur außerhalb der Justizanstalt beweisen. Der Zugang zu relevanten Unterlagen – insbesondere historischem Mailverkehr – sei weiterhin eingeschränkt. Doch die Richterin blieb klar. Ihre Aufgabe sei es ausschließlich, den dringenden Tatverdacht zu prüfen, nicht die Frage, ob Benko hinter Gittern optimale Arbeitsbedingungen habe. Und dieser Tatverdacht sei nach wie vor gegeben.

Kritik an Haftbedingungen: „Wie zu Zeiten des Kaisers“

Benko nutzte die Anhörung auch, um deutliche Kritik an den Bedingungen in der Haft zu äußern. Besonders stieß ihm auf, dass sein iPad, das ihm in Wien zur Verfügung gestellt worden war, seit dem 19. September nicht aktualisiert wurde. Die Aktualisierung des Geräts erfolge, so Benko, „wie zu Kaisers Zeiten“: Das iPad müsse von Innsbruck nach Wien geschickt, dort in der Justizanstalt Josefstadt aktualisiert und anschließend per Transport oder Post wieder zurückgeschickt werden. Der Vorgang dauere rund eine Woche – eine Zeit, die Benko laut eigenen Angaben dringend brauche, um anwaltliche Arbeit vorzubereiten.

Richterin unbeeindruckt

All diese Argumente fanden bei der Richterin jedoch kein Gehör. Weder organisatorische Unannehmlichkeiten noch die digitale Infrastruktur in der Haft seien entscheidend für die Frage der Entlassung. Ausschlaggebend bleibe allein, ob der Tatverdacht weiterhin bestehe – und das sei aus Sicht des Gerichts der Fall.

Nächste Haftprüfung im Jänner

Spätestens am 12. Jänner muss eine neue Haftprüfung stattfinden. Bis dahin bleibt René Benko weiterhin in Untersuchungshaft und dürfte somit auch Weihnachten und Neujahr in einer Justizanstalt verbringen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2025 um 15:41 Uhr aktualisiert