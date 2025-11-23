Manuel Feller lässt USA-Rennen aus – Fokus auf Training in Österreich

Ski-Ass Manuel Feller verzichtet auf die kommenden Weltcup-Stationen in den USA. Wie der ÖSV am Sonntag mitteilte, hat sich der 33-Jährige gemeinsam mit dem Trainerteam dazu entschlossen, die anstehenden Riesentorläufe auszulassen

Nach einem bewegten Saisonstart sieht Feller den Zeitpunkt für eine wettkampffreie Phase gekommen. „Nach den ersten Rennen haben wir gemeinsam entschieden, dass es für mich aktuell sinnvoller ist, den Fokus auf Training zu legen. In Österreich habe ich dafür beste Bedingungen, um mich optimal auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren“, erklärte der Tiroler in einer ÖSV-Aussendung. Sein Weltcup-Comeback plant Feller für 13. und 14. Dezember beim Rennenwochenende in Val d’Isere.

Super-G und Riesentorlauf ohne Feller

In Copper Mountain stehen kommende Woche ein Super-G (Donnerstag) und ein Riesentorlauf (Freitag) auf dem Programm. Anschließend geht es für die Herren nach Beaver Creek, wo zwei Abfahrten, ein Super-G und ein weiterer Riesentorlauf ausgetragen werden. Feller wird bei all diesen Bewerben nicht am Start sein. Die Rennen werden live im ORF übertragen.