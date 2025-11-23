WSG dreht 0:2 in Salzburg – LASK gewinnt Schlager bei Sturm Graz

Zu Beginn sah alles nach einem souveränen Salzburger Heimsieg aus. Die Tiroler starteten mutig, wurden aber durch einen frühen Kopfballtreffer von Moussa Yeo kalt erwischt. Kurz vor der Pause erhöhte Edmund Baidoo und schien damit die Vorentscheidung herbeizuführen. Salzburg kontrollierte große Teile der ersten Halbzeit und fand weitere Chancen vor, um die Führung auszubauen. Die WSG ließ sich jedoch nicht entmutigen. Die Mannschaft von Philipp Semlic hielt an ihrem intensiven Offensivstil fest und kam nach dem Seitenwechsel immer besser auf. Der Anschlusstreffer durch Nikolai Baden Frederiksen brachte das Spiel zum Kippen. Wenig später nutzte Jamie Lawrence einen Moment der Unordnung in der Salzburger Defensive und stellte auf 2:2. Die Schlussphase wurde dramatisch. Tirol musste nach Gelb-Rot für Matthäus Taferner in Unterzahl agieren, verteidigte aber entschlossen und setzte immer wieder Nadelstiche. In der Nachspielzeit gelang schließlich die Entscheidung. Nach einem Foul an Ola-Adebomi übernahm Valentino Müller die Verantwortung und verwertete den Strafstoß sicher. Mit diesem Treffer gelang der WSG nicht nur der erste Auswärtssieg der Saison, sondern auch der erste Bundesliga-Erfolg in Salzburg überhaupt.

LASK gewinnt Schlagerspiel in Graz

In Graz begann der Nachmittag ebenfalls turbulent. Sturm erwischte den besseren Start und ging durch Otar Kiteischwili rasch in Führung. Der LASK zeigte sich jedoch wenig beeindruckt. Nach einer Phase zunehmender Kontrolle gelang den Oberösterreichern ein rascher Doppelschlag. Zunächst traf Kasper Jörgensen aus spitzem Winkel, kurz darauf verwertete Moses Usor eine Vorlage von Adeniran. Innerhalb weniger Minuten hatte sich das Spiel komplett gedreht. Sturm drängte nach der Pause vehement auf den Ausgleich und kam zu mehreren guten Gelegenheiten. Ein Abschluss von Gorenc Stankovic landete an der Latte, weitere Abschlüsse entschärfte LASK-Goalie Jungwirth. Trotz des steigenden Drucks blieb der LASK effizient. Inmitten der Grazer Bemühungen erzielte Krystof Danek das dritte Linzer Tor und stellte damit die Weichen auf Auswärtssieg. Ein später Strafstoß für Sturm wurde nach VAR-Eingriff korrigiert und in einen Freistoß umgewandelt. Weitere Ansätze der Gastgeber blieben ohne Erfolg. Der LASK verteidigte geschlossen und brachte den verdienten Sieg über die Zeit.

Spannung im Tabellenbild

Mit dem Auswärtssieg ist der LASK in der Tabelle bis auf drei Punkte an Leader Salzburg herangerückt und befindet sich nach einem schwachen Saisonstart wieder voll im Spitzenfeld. Sturm rutscht punktgleich mit den Linzern zurück, hat jedoch ein Spiel weniger absolviert. Die WSG Tirol belohnt sich mit einem historischen Erfolg und verschafft sich neuen Auftrieb im Kampf um die oberen Plätze.