Neue Betrugswelle rollt an: SMS-Fallen vor Weihnachten explodieren

In der Vorweihnachtszeit steigt nicht nur das Paketaufkommen – auch Betrugs-SMS nehmen wieder stark zu. Die RTR warnt vor gefälschten Nachrichten von Paketdiensten, Banken oder Behörden.

Mit Beginn der intensiven Online-Shopping-Phase vor Weihnachten verzeichnet die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) erneut einen deutlichen Anstieg an Betrugs-SMS. Im Oktober gingen knapp 700 Beschwerden ein, etwas weniger als im Vormonat, doch die Behörde rechnet mit einem baldigen starken Zuwachs. Der Grund liegt auf der Hand: Die hohe Zahl an Paketbestellungen und der wachsende Zeitdruck in der Vorweihnachtszeit bieten Betrügern ideale Bedingungen. Die derzeit kursierenden Nachrichten geben sich häufig als Paketdienste, Banken oder staatliche Stellen aus und enthalten Links zu gefälschten Zahlungsseiten, betrügerischen Formularen oder gefährlichen Downloads. In den vergangenen Wochen wurde verstärkt vor Phishing-SMS mit der Kennung „Austria-ID“ oder „FinanzOnline“ gewarnt. Dahinter stecken Versuche, Zugangsdaten zu stehlen oder Schadsoftware auf Smartphones zu installieren.

Mehr Betrugsversuche durch Paketstress und Weihnachtsgeschäft

Erfahrungsgemäß sind die Wochen vor Weihnachten eine Hochsaison für kriminelle Tricks. Neben den Phishing-SMS tauchen verstärkt Maschen wie der bekannte Tochter-/Sohn-Trick oder fingierte Nachrichten angeblicher Onlinehändler auf. Ziel ist immer, persönliche Daten, Passwörter oder Konto-Zugänge zu erlangen – oft unter großem Zeitdruck und mit vermeintlich dringenden Zahlungsaufforderungen. Eine Rückverfolgung der gefälschten Nachrichten ist kaum möglich. Die Absenderkennungen werden manipuliert, sodass häufig real existierende Firmen wie Paketdienste, Banken oder Bezahldienste angezeigt werden. Hinter den Betrügereien stehen großteils internationale Netzwerke, die automatisiert massenhaft SMS versenden.

So erkennt man Phishing-SMS

Phishing-SMS sind oft täuschend echt, lassen sich mit einigen Vorsichtsmaßnahmen aber entlarven. Drei Grundregeln helfen, Betrügereien zu vermeiden: Erstens lohnt es sich, dem Inhalt der Nachricht für einen Moment kritisch gegenüberzustehen. Wenn der Zeitpunkt oder die Formulierung nicht plausibel wirkt, sollte man das Unternehmen über die offizielle Hotline oder Website selbst kontaktieren. Zweitens darf man der angezeigten Absenderkennung nicht vertrauen. Auch wenn als Absender die eigene Bank, die Post oder ein Paketdienst erscheint, ist diese Anzeige häufig gefälscht. Drittens sollte man niemals auf Links in SMS klicken. Hinter den URLs verbergen sich oft gefälschte Websites, Malware oder schädliche Apps, die die vollständige Übernahme des Geräts ermöglichen können.

Solche SMS von Betrügern kann jeder bekommen.

Auch Fake-Anrufe weiter ein großes Problem

Neben SMS-Betrug bleibt auch die Zahl gefälschter Anrufe hoch. Besonders häufig werden automatisierte Ansagen im Namen großer Dienstleister wie Amazon oder PayPal gemeldet. Sie fordern meist dazu auf, eine Taste zu drücken, um ein angebliches Problem zu lösen. Wer das tut, wird jedoch zu Betrügern weitergeleitet, die zur Installation schädlicher Software drängen. Schadprogramme dieser Art ermöglichen den Tätern oft Zugriff auf Kontodaten oder persönliche Informationen.

Verdächtige SMS und Anrufe melden

Verdachtsfälle können auf der Meldestelle rufnummernmissbrauch.at eingetragen werden. Dort sammelt die RTR Hinweise auf gehäufte Betrugsaktivitäten und kann die Öffentlichkeit bei Bedarf rasch informieren.

