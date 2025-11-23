Tourengeh-Verbot auf Pisten: Dieses große Skigebiet zieht Schlussstrich

Obertauern setzt einen drastischen Schritt: Ab sofort ist das Tourengehen auf allen Skipisten untersagt. Während Zauchensee noch vor Saisonstart viele Sportler anzieht, reagiert Obertauern auf wachsende Sicherheitsprobleme

In Obertauern gilt seit Beginn der neuen Skisaison erstmals ein vollständiges Verbot für Skitouren auf Skipisten. Damit reagiert das Skigebiet auf die stark gestiegene Zahl an Tourengeherinnen und Tourengehern und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken. Während Zauchensee die Pisten mangels Liftbetrieb noch offen hat und damit zahlreiche Sportler anzieht, zieht Obertauern die Reißleine.

Beliebter Sport sorgt zunehmend für Konflikte

Skitourengehen hat in den vergangenen Jahren in Salzburg einen regelrechten Boom erlebt. Viele Sportler zieht es auf präparierte Pisten, weil das Risiko im offenen Gelände geringer ist und keine hohen Kosten anfallen. An Wochenenden führte der starke Andrang jedoch zunehmend zu gefährlichen Situationen. In Obertauern kam es zuletzt immer häufiger zu Begegnungen zwischen talfahrenden Wintersportlern und aufsteigenden Tourengehern. Besonders problematisch ist, dass nahezu alle möglichen Aufstiegsrouten die Skipisten mehrfach kreuzen. Die Betreiber sehen dadurch sowohl die Sicherheit als auch den geregelten Pistendienst gefährdet.

Verbot tritt sofort in Kraft – Suche nach Alternativen läuft

Das neue Verbot gilt ab diesem Wochenende und umfasst sämtliche Pistenbereiche. Die Bergbahnen sehen die Maßnahme als unangenehme, aber derzeit unvermeidbare Lösung. Da sich Aufstiegsspuren nicht sicher abseits der Pisten realisieren lassen, setzt das Skigebiet auf ein temporäres Durchgreifen und arbeitet parallel an der Planung möglicher neuer Routen.

Zauchensee erlebt großen Ansturm vor Saisonstart

Ganz anders präsentiert sich die Lage im benachbarten Zauchensee. Dort beginnt der Liftbetrieb erst in der kommenden Woche. Obwohl das Begehen der Pisten grundsätzlich ebenfalls untersagt ist, nutzen viele Sportlerinnen und Sportler die Gelegenheit, solange noch kein regulärer Skibetrieb läuft. Strahlender Neuschnee und optimale Bedingungen sorgten am Sonntag für einen riesigen Andrang. Schon auf den Parkplätzen zeigte sich, wie sehr viele Menschen auf den Winter gewartet haben. Trotz des rechtlichen Graubereichs herrschte ausgelassene Stimmung, geprägt von der Vorfreude auf den Saisonstart.