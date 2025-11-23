Skip to content
Region auswählen:
/ ©Hans Leitner/ ORF
Bild auf 5min.at zeigt Teresa Vogl bei der Lotto-Bonusziehung.
Heute geht es um 3,3 Millionen Euro
Österreich
23/11/2025
Dreifach-Jackpot

Lotto am Sonntag: Es geht um 3,3 Millionen Euro

Satte 3,3 Millionen können am Sonntag, den 23. November geknackt werden. Wirst du zum Millionär?

von Stefan Putz Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(43 Wörter)

Bei der Ziehung am Mittwochabend hatte niemand den richtigen Tipp für den Sechser, darum geht es am Sonntag um den dreifachen Jackpot. 3,3 Millionen Euro warten auf dich, wenn du die richtigen sechs aus 45 erwischst!

Ziehung vom 19. November 2025

Lotto: 19, 21, 31, 36, 37, 42 Zusatzzahl 39
LottoPlus: 2, 14, 15, 23, 34, 43
Joker: 9, 6, 1, 9, 9, 1

Alle Angaben ohne Gewähr.

Was würdest du mit einem Lottogewinn machen?

Ein Haus kaufen
Weltreise
Ein Auto kaufen
Shoppen
Investieren
Sparen
Spenden
Alles auf einmal ausgeben
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: