Lotto am Sonntag: Es geht um 3,3 Millionen Euro

Satte 3,3 Millionen können am Sonntag, den 23. November geknackt werden. Wirst du zum Millionär?

Heute geht es um 3,3 Millionen Euro

Bei der Ziehung am Mittwochabend hatte niemand den richtigen Tipp für den Sechser, darum geht es am Sonntag um den dreifachen Jackpot. 3,3 Millionen Euro warten auf dich, wenn du die richtigen sechs aus 45 erwischst!

Ziehung vom 19. November 2025 Lotto: 19, 21, 31, 36, 37, 42 Zusatzzahl 39

LottoPlus: 2, 14, 15, 23, 34, 43

Joker: 9, 6, 1, 9, 9, 1 Alle Angaben ohne Gewähr.