/ ©Hans Leitner/ ORF
Lotto am Sonntag: Es geht um 3,3 Millionen Euro
Satte 3,3 Millionen können am Sonntag, den 23. November geknackt werden. Wirst du zum Millionär?
Bei der Ziehung am Mittwochabend hatte niemand den richtigen Tipp für den Sechser, darum geht es am Sonntag um den dreifachen Jackpot. 3,3 Millionen Euro warten auf dich, wenn du die richtigen sechs aus 45 erwischst!
Ziehung vom 19. November 2025
Lotto: 19, 21, 31, 36, 37, 42 Zusatzzahl 39
LottoPlus: 2, 14, 15, 23, 34, 43
Joker: 9, 6, 1, 9, 9, 1
Alle Angaben ohne Gewähr.
Was würdest du mit einem Lottogewinn machen?
Ein Haus kaufen
Weltreise
Ein Auto kaufen
Shoppen
Investieren
Sparen
Spenden
Alles auf einmal ausgeben
Abgestimmt: Mal
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.