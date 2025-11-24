Frontalcrash mit Baum: 21-jähriger Lenker und Beifahrerin verletzt

Am Sonntag, dem 23. November, kurz vor 20:30 Uhr, wurde die Landesleitzentrale durch eine E-Call-Auslösung, ein automatischer Notruf, der bei schweren Kollisionen ausgelöst wird, über einen Verkehrsunfall auf der Gebhardsbergstraße in Bregenz informiert. Kurz zuvor kam ein Auto vor der Kreuzung mit der Fluherstraße aus bislang unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum. Der 21-jährige Lenker und seine Beifahrerin befanden sich an der Unfallstelle. Sie wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert. Die Feuerwehr Bregenz-Stadt sicherte das Unfallfahrzeug gegen Abrutschen, bevor es durch ein Abschleppunternehmen geborgen wurde. Im Einsatz waren die Feuerwehr Bregenz-Stadt mit zwei Fahrzeugen, zwei Rettungsfahrzeuge, ein Notarzt, sowie Streifen der Polizeiinspektion und der Stadtpolizei Bregenz.