Eine ganze Gemeinde steht still: Große Trauer um beliebten Familienvater

Peilstein ist ein Ort, in dem man einander kennt, grüßt, hilft und trägt. Doch seit dem 19. November liegt tiefe Trauer über der Gemeinde. Der Tod von Rudi Wiesinger, nur 35 Jahre alt, hat eine Lücke gerissen, die niemand schließen kann. Rudi war laut seinen Fußballteam-Kollegen ein Mensch, der überall Spuren hinterließ: im Beruf, im Verein, im Freundeskreis und vor allem in seiner Familie. Was als geselliger Abend mit Freunden begann, endete in einer Tragödie. Nach einem Sturz aus mehreren Metern Höhe erlitt er ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Zwei Wochen lang kämpfte er im Linzer Neuromed Campus ums Überleben, vergeblich. Vergangene Woche kam dann die traurige Gewissheit: Rudi verlor den Kampf ums Überleben.

Der Verein trauert, ein Abschied, der schwer fällt

Für die Sportunion Peilstein war Rudi viel mehr als ein Spieler. „Rudi war mehr als nur ein Mitspieler, erfolgreichster Torschütze der UP oder Vorstandsmitglied. Er war ein Mensch, der mit seiner warmherzigen und freundlichen Art, seinem Humor und seiner Hilfsbereitschaft von allen geschätzt wurde. Auf dem Platz war er ein Vorbild an Einsatz, Teamgeist und Fairness, daneben ein Freund, auf den man sich immer verlassen konnte. Besonders in unseren Gedanken ist seine Familie, denn Rudi hinterlässt seine geliebte Ehefrau und zwei kleine Kinder, für die er mit unendlicher Liebe und Freude da war. Der Schmerz über diesen Verlust ist unbeschreiblich und wir möchten ihnen in dieser schweren Zeit unser tiefstes Mitgefühl aussprechen. Wir werden Rudi immer in liebevoller Erinnerung behalten – als Freund, als Vater und Ehemann, als Kameraden, und als Teil unserer Fußballfamilie. Sein Lachen, sein Charakter und sein Einsatz für den Verein werden uns fehlen, aber niemals vergessen sein“, so aus dem Posting des SPG Opepping-Peilstein. Rudi hinterlässt seine zwei Kinder und seine Ehefrau.