Nicht essen! Rückruf von Milka-Schokolade wegen Plastikteilchen
Milka ruft bestimmte Chargen der Milka Caramel Schokolade zurück – mögliche Plastikteilchen entdeckt. Verbraucher werden gebeten, betroffene Produkte nicht zu verzehren.
Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft Milka mehrere klar definierte Produktionschargen der Milka Caramel Schokolade (100 g, EAN 7622210349675) zurück. Hintergrund ist der mögliche Fund sichtbarer Kunststoffteilchen in einzelnen Tafeln. Das Unternehmen betont, dass die Sicherheit der Konsumenten und die einwandfreie Produktqualität oberste Priorität haben.
Diese Chargen sind betroffen
Kunden, die Milka Caramel Schokolade mit den folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) und Produktionscodes gekauft haben, sollen das Produkt nicht verzehren:
- 20.02.2026 / OSV1252132
- 20.02.2026 / OSV1252133
- 21.02.2026 / OSV1252141
- 26.02.2026 / OSV1252223
- 27.02.2026 / OSV1252231
- 27.02.2026 / OSV1252232
- 27.02.2026 / OSV1252233
In Deutschland ist es aufgrund eines vereinzelten Qualitätsproblems zu einem Rückruf bestimmter Chargen von Milka Caramel Tafel 100g gekommen. Der Rückruf beschränkt sich auf bestimmte, eingrenzbare Produktchargen und ist eine Vorsichtsmaßnahme, da die Sicherheit der Verbraucher und die Produktqualität für Mondelēz International oberste Priorität haben. „Wir möchten Verbraucher und Partnern in Österreich versichern, dass wir keine Produkte aus den betroffenen Chargen hier vertrieben haben, was durch unsere Rückverfolgbarkeitsprüfungen bestätigt ist“, betont Milka. Der Rückruf betrifft keine anderen Produkte von Milka oder Mondelēz International.
Was tun, wenn man ein betroffenes Produkt gekauft hat?
Verbraucher, die eine Tafel mit einem der oben genannten Codes besitzen, sollten:
- das Produkt nicht verzehren,
- es im Handel reklamieren oder
- sich direkt an den Hersteller wenden.
In der Regel wird der Kaufpreis erstattet, auch ohne Kassenbon. Das Verbraucherserviceteam von Mondelēz International steht für Fragen bereit: Telefon: 00800 83 00 00 36 (kostenfrei) oder E-Mail: Verbraucherservice@mdlz.com
Milka entschuldigt sich
Der Rückruf erfolgt vorsorglich und betrifft nur wenige, klar abgegrenzte Chargen. Milka entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und versichert, dass Qualitäts- und Sicherheitskontrollen weiterhin höchste Priorität haben.