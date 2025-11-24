Nicht essen! Rückruf von Milka-Schokolade wegen Plastikteilchen

Milka ruft bestimmte Chargen der Milka Caramel Schokolade zurück – mögliche Plastikteilchen entdeckt. Verbraucher werden gebeten, betroffene Produkte nicht zu verzehren.

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft Milka mehrere klar definierte Produktionschargen der Milka Caramel Schokolade (100 g, EAN 7622210349675) zurück. Hintergrund ist der mögliche Fund sichtbarer Kunststoffteilchen in einzelnen Tafeln. Das Unternehmen betont, dass die Sicherheit der Konsumenten und die einwandfreie Produktqualität oberste Priorität haben.

©Milka Diese „Caramel“ Schokolade wird zurückgerufen

Diese Chargen sind betroffen Kunden, die Milka Caramel Schokolade mit den folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) und Produktionscodes gekauft haben, sollen das Produkt nicht verzehren: 20.02.2026 / OSV1252132 20.02.2026 / OSV1252133 21.02.2026 / OSV1252141 26.02.2026 / OSV1252223 27.02.2026 / OSV1252231 27.02.2026 / OSV1252232 27.02.2026 / OSV1252233

In Deutschland ist es aufgrund eines vereinzelten Qualitätsproblems zu einem Rückruf bestimmter Chargen von Milka Caramel Tafel 100g gekommen. Der Rückruf beschränkt sich auf bestimmte, eingrenzbare Produktchargen und ist eine Vorsichtsmaßnahme, da die Sicherheit der Verbraucher und die Produktqualität für Mondelēz International oberste Priorität haben. „Wir möchten Verbraucher und Partnern in Österreich versichern, dass wir keine Produkte aus den betroffenen Chargen hier vertrieben haben, was durch unsere Rückverfolgbarkeitsprüfungen bestätigt ist“, betont Milka. Der Rückruf betrifft keine anderen Produkte von Milka oder Mondelēz International.

Was tun, wenn man ein betroffenes Produkt gekauft hat?

Verbraucher, die eine Tafel mit einem der oben genannten Codes besitzen, sollten:

das Produkt nicht verzehren ,

, es im Handel reklamieren oder

sich direkt an den Hersteller wenden.

In der Regel wird der Kaufpreis erstattet, auch ohne Kassenbon. Das Verbraucherserviceteam von Mondelēz International steht für Fragen bereit: Telefon: 00800 83 00 00 36 (kostenfrei) oder E-Mail: Verbraucherservice@mdlz.com

Milka entschuldigt sich

Der Rückruf erfolgt vorsorglich und betrifft nur wenige, klar abgegrenzte Chargen. Milka entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und versichert, dass Qualitäts- und Sicherheitskontrollen weiterhin höchste Priorität haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 12:41 Uhr aktualisiert