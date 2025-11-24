16-Jährige wird angefahren: Lenkerin fährt davon

Eine 16-jährige Fußgängerin wurde in Dornbirn am Zebrastreifen angefahren. Die Frau, die den Wagen fuhr, hielt nur kurz an. Die Polizei sucht Hinweise.

Am 23. November kam es um kurz vor 18 Uhr zu dem Unfall: Die 16-Jährige überquerte die L190 auf einem Zebrastreifen, als sie von einem einbiegenden Auto erfasst und zu Boden geschleudert wurde.

Lenkerin wird gesucht

Die Frau, die das Auto lenkte, hielt daraufhin an und fragte das Unfallopfer, ob sie verletzt sei. Als die sie dies verneinte, fuhr die Lenkerin weiter. Erst später stellte die 16-Jährige fest, dass sie doch verletzt wurde. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zu dem Unfall.