Insolvenz-Schock: Autozulieferer mit 503 Gläubigern – 15 Mio. Euro offen

Die Höhrhan-Gruppe steckt tief in der Krise: Vier Unternehmen befinden sich in Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung, und insgesamt 503 Gläubiger haben Forderungen von 15,7 Millionen Euro angemeldet.

Die Lage rund um die insolventen Unternehmen der Höhrhan-Gruppe wird konkreter. Anfang Oktober 2025 wurden über ROBUST Plastics GmbH, AKG Plastics GmbH, HT Electronics Systems GmbH und Robust Industry GmbH Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Heute Vormittag starteten die ersten Tagsatzungen am Landesgericht Krems – ein entscheidender Schritt im weiteren Verlauf der Verfahren.

503 Gläubiger – Forderungen von insgesamt 15,7 Millionen Euro

Wie Stephan Mazal vom staatlich bevorrechteten Gläubigerschutzverband Creditreform mitteilt, liegt inzwischen ein umfassendes Bild der angemeldeten Forderungen vor. Die Zahlen zeigen deutlich, welche Dimension die Insolvenz innerhalb der Gruppe erreicht:

ROBUST Plastics GmbH: 8 Mio. Euro, 162 Gläubiger

8 Mio. Euro, 162 Gläubiger AKG Plastics GmbH: 1,9 Mio. Euro, 127 Gläubiger

1,9 Mio. Euro, 127 Gläubiger HT Electronics Systems GmbH: 3,9 Mio. Euro, 177 Gläubiger

3,9 Mio. Euro, 177 Gläubiger Robust Industry GmbH: 1,9 Mio. Euro, 37 Gläubiger

In Summe haben damit 503 Gläubiger Forderungen in Höhe von 15,7 Millionen Euro angemeldet.

Wichtiger Zulieferer der Autoindustrie betroffen

Die Höhrhan-Gruppe ist breit aufgestellt: Sie produziert Kunststoffwaren, Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung und ist in mehreren Beteiligungsgesellschaften aktiv. Ein Großteil der Umsätze stammt aus der Zulieferung für die Automobilindustrie – einer Branche, die seit Jahren massiv unter Kostendruck und Transformationsprozessen steht.

Fortführung derzeit positiv – trotzdem Stellenabbau geplant

Trotz der finanziellen Schieflage verlief die operative Fortführung der Unternehmen zuletzt stabil. Mazal bestätigt, dass der laufende Betrieb derzeit positiv weitergeführt wird. Allerdings bleibt ein Einschnitt nicht aus: Die Zahl der Mitarbeiter – ursprünglich 176 – soll um bis zu rund ein Viertel reduziert werden. Damit will man die Unternehmen für die Zukunft wirtschaftlich besser aufstellen.

Sanierungspläne liegen vor – Gläubiger stimmen im Dezember ab

Für alle vier Unternehmen liegen Sanierungspläne mit einer 30-Prozent-Quote vor. Ob diese angenommen werden, entscheidet sich am 17. Dezember 2025, wenn die Gläubiger darüber abstimmen. Stephan Mazal betont jedoch: „Die Angemessenheit der Quoten ist noch einer Überprüfung zu unterziehen.“ Bis zur Entscheidung bleibt offen, ob die angebotenen Zahlungen den wirtschaftlichen Realitäten entsprechen – und ob der Sanierungsweg langfristig trägt.