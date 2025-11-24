Zwei Mio. Euro Schulden: Traditionsbetrieb rutscht in die Insolvenz

Die Schober Holzbau GmbH steckt tief in finanziellen Schwierigkeiten. Das Unternehmen hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Grund ist vor allem die anhaltende Baukrise.

Die Schober Holzbau GmbH mit Sitz in Friedburg kann ihre laufenden Zahlungen nicht mehr bedienen. Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gab am heutigen Montag, dem 24. November bekannt, dass das Unternehmen ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Ried im Innkreis beantragt hat. Eine Eröffnung des Verfahrens wird in den kommenden Tagen erwartet. Der Betrieb wurde 2008 gegründet und ist im Firmenbuch zwar als Einzelhandel für Bau- und Heimwerkerbedarf eingetragen, tatsächlich liegt der Schwerpunkt jedoch im Holzbau, insbesondere im nachhaltigen Hausbau. Geschäftsführer und Alleingesellschafter ist Manuel Schober, das Stammkapital beträgt 35.000 Euro.

Baukrise trifft das Unternehmen hart

Im Unternehmen sind derzeit 28 Mitarbeiter beschäftigt. Laut Antrag ist die Schober Holzbau GmbH vor allem durch die anhaltende Krise in der Bauwirtschaft in wirtschaftliche Schieflage geraten. Die Nachfrage nach Bauprojekten ist massiv zurückgegangen, gleichzeitig stiegen Material- und Lohnkosten deutlich an. Die allgemeine Rezession verschärfte die Situation zusätzlich. Einen weiteren Belastungsfaktor stellten jene Kredite dar, die während der Corona-Pandemie aufgenommen wurden und die Liquidität nun nachhaltig belasten.

Vermögenslage und weitere Schritte

Die Verbindlichkeiten gegenüber 63 Gläubigern betragen laut Eigenantrag rund 2 Millionen Euro. Zum Vermögen zählen Grundstücke, Maschinen, Fahrzeuge und Beteiligungen im Wert von etwa 2,25 Millionen Euro. Zusätzlich bestehen Kundenforderungen von etwa 250.000 Euro. Trotz Antrag auf Sanierungsplan soll das Unternehmen nicht weitergeführt, sondern liquidiert werden. Der Betrieb läuft aktuell noch, um bestehende Aufträge fertigzustellen und Schadenersatzforderungen zu vermeiden. Der beantragte Sanierungsplan sieht vor, dass die Insolvenzgläubiger eine Quote von 20 Prozent erhalten, zahlbar binnen 24 Monaten nach Annahme des Plans.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 11:41 Uhr aktualisiert