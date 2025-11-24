Salzburg wird bis 2030 zur Fahrradstadt

Salzburg setzt zukünftig noch mehr auf den Fahrradverkehr in der Stadt. Der Ausbau des Radnetzes wird noch erweitert.

Die Stadt Salzburg stellt die Weichen für die nächste Ausbaustufe für Radfahrer. Mit der neuen Radstrategie 2030+ und einem mehrjährigen Radnetzausbauprogramm soll der Anteil der Radfahrten bis 2030 auf 30 Prozent steigen.

Viele Baumaßnahmen wurden ergriffen

Salzburg verfügt heute über rund 187 Kilometer ausgebaute Radinfrastruktur. Seit 2019 wurden 25 große Projekte aus dem Radhauptroutennetz umgesetzt, dazu kamen 48 weitere Radbaumaßnahmen, wie etwa neue Geh- und Radwege, Belagserneuerungen oder Entschärfungen von Unfallhäufungsstellen.

Sicheres Gefühl für Bevölkerung

Das Straßen- und Brückenamt der Stadt Salzburg hat einen Katalog mit rund 200 Radwegbaumaßnahmen bis 2030 erarbeitet, der dem Gemeinderat am 10. Dezember zur Beschlussfassung vorgelegt wird. „Unser Schwerpunkt liegt darauf, Gefahrenstellen zu entschärfen, Lücken zu schließen und Radwege so zu verbessern, dass auch Familien mit Kindern und ältere Menschen mit einem sicheren Gefühl durch die Stadt radeln können“, sagt Bürgermeister-Stellvertreter Kay-Michael Dankl (KPÖ).