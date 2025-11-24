Swing Kitchen insolvent: Sanierung von Burgerkette gescheitert

Über das Vermögen der Schillinger Vegan Holding GmbH und der einzelnen Gesellschaften der Unternehmensgruppe Swing Kitchen Österreich wurden Anträge auf Insolvenzverfahren beim Handelsgericht Wien eingebracht.

Für die Schillinger Vegan Holding GmbH als auch für die Projektgesellschaft Swing Kitchen 019 Wien Mitte GmbH wurde bereits im Juli 2025 ein Sanierungsverfahren am HG Wien mit einer jeweiligen 20 Prozent Quote bei einer Erlagsfrist zum 30. November 2025 von den Gläubigern angenommen. „Die Sanierungsverfahren sind kurzfristig gescheitert, da die vereinbarten Quoten nicht erlegt werden konnten – die Swing Kitchen Unternehmensgruppe ist insolvent“, berichtet der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Montag. Davon betroffen sind insgesamt 130 Dienstnehmer.

Deshalb scheiterte der Sanierungsplan

Hintergrund sei laut AKV die kurzfristige Absage der Gesellschafter hinsichtlich der geplanten und für die Sanierung erforderlichen Finanzierung, welche auch eine nachhaltige wirtschaftliche Stabilisierung sämtlicher Projektgesellschaften sicherstellen sollte. Gemeinsam mit den in den vergangenen Monaten umgesetzten umfassenden Restrukturierungsmaßnahmen wollte die Geschäftsführung damit die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Sanierung schaffen, heißt es. Gemeinsam mit den finanzierungsbereiten Eigentümervertretern habe sich die Geschäftsführung bis zuletzt intensiv darum bemüht, mit namhaften Investoren aus der Gastronomie-Branche eine Lösung zu finden. „Da die benötigten Mittel jedoch nicht rechtzeitig bereitgestellt werden konnten, blieb nur der Schritt, Insolvenzanträge für die gesamte Gruppe einzubringen. Insgesamt sind alle 7 Swing-Kitchen Standorte in Österreich und somit insgesamt rund 130 Mitarbeiter davon betroffen“, berichtet der AKV. Die Standorte der Franchisenehmer – davon zwei in Wien (Schwedenplatz, Josefstädter Straße) und einer in der Schweiz (Bern) – bleiben bis auf weiteres geöffnet.

Passiva in Höhe von rund 15 Mio. Euro

Die Passiva betragen laut AKV rund 15.000.000 Euro. Insgesamt sind 213 Gläubiger betroffen. „Eine dauerhafte Fortführung des Unternehmens ist derzeit generell nicht geplant. Das Unternehmen soll geschlossen und liquidiert werden“, heißt es in der AKV-Presseaussendung weiter.

Betroffene Gesellschaften im Überblick Für folgende Gesellschaften der Swing Kitchen Unternehmensgruppe wurden laut AKV Insolvenzanträge gestellt: Swing Kitchen 001 Schottenfeldgasse GmbH

Swing Kitchen 002 Operngasse GmbH

Swing Kitchen 006 Währinger Straße GmbH

SKF005 GmbH (Betriebsrat)

Swing Kitchen 011 GmbH

Swing Kitchen 012 Uni GmbH (Betriebsrat)

Swing Kitchen Österreich GmbH (Zwischenholding)

Swing Kitchen Deutschland GmbH (Zwischenholding)“

„Es bleibt den jeweiligen InsolvenzverwalterInnen vorbehalten, ob einzelne Swing Kitchen Filialen noch fortbetrieben oder geschlossen werden. Inwiefern einzelne Standorte zum Verkauf stehen, werden auch die InsolvenzverwalterInnen kurzfristig prüfen. Swing Kitchen selbst strebt aktuell keine Sanierung mehr an, wird sich aber um die Unterstützung zur bestmöglichen Abwicklung bemühen“, teilt Mag. Jakob Wöran (ABEL Rechtsanwälte als anwaltliche Vertreter der Swing Kitchen Unternehmensgruppe) abschließend mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 14:37 Uhr aktualisiert